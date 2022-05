LA COMISION INVESTIGADORA DESESTIMÓ EL PEDIDO DE TRES JUICIOS POLÍTICOS

En las 4ta sesión ordinaria tomó estado parlamentario el pedido de juicio político en contra de los de los doctores José Manuel del Campo, Laura Lamas y Federico Otaola, vocales del Superior Tribunal de Justicia y por no cumplir con los requisitos del reglamento interno de la Legislatura fue desestimado y remitido al archivo.

Así lo señaló el presidente de la Comisión Investigadora el diputado Ramiro Tizón “el pedido de un juicio político, que ya había ingresado al recinto hace semanas, y que luego de ser analizado esta mañana por la Comisión Investigadora fue rechazado in limine, es decir por no cumplir con los requisitos del reglamento interno de la Legislatura. No hay juicio político”, explicó el legislador.

Tizón añadió que los elementos que la comisión evalúa y “determina de cuando un juicio político reúne las condiciones para ser analizado y cuando no, y se ha resuelto que no; y tratándose de un juicio político son decisiones que la toma la comisión en pleno, y la comisión en pleno lo determino”, argumentó el legislador.

En cuanto a las causales de esta decisión el legislador afirmó que “los motivos carecen de entidad, de fundamento suficiente para ser analizados como pedido de juicio político”, y avanzó diciendo que “el pedido de juicio político es una denuncia por incumplimiento de los deberes a su cargo de un funcionario, y eso no puede basarse en una discrepancia de opiniones entre denunciante y denunciado, tienen que haber causales sólidas”.

Finalmente recordó que “algunos juicios políticos fueron desestimados porque los involucrados renunciaron, y no había objeto de seguirlo. El objeto de un juicio político es la remoción del denunciado, y cuando éstos renuncian, no se puede seguir con el trámite porque pierde el objeto, la razón de ser”, redondeó Tizón.

