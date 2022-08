TRABAJOS CONJUNTOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL PARQUE XIBI XIBI

Ante el retorno de la biodiversidad al ecosistema del Xibi Xibi, el intendente Raúl “Chuli” Jorge dispuso que gran parte de la planta de personal dependiente de las secretarías de Servicios Públicos y de Planificación y Ambiente que desempeñan tareas en este espacio verde y en actividades ambientales, reciban una capacitación de la mano de la Fundación Crecer Juntos

El intendente Raúl “Chuli” Jorge se refirió a los recientes hallazgos de serpientes y otras especies de fauna en el Parque Xibi Xibi, “se decía que la biodiversidad no iba a regresar nunca, pero vemos que estos bichitos, que son necesarios y forman parte de una biodiversidad propia de una cuenca corta que viene de La Almona, se adaptaron al diseño del parque y volvieron a aparecer“, y añadió, “así que cuando nos encontramos con alguna viborita hay que respetarla, no hay que atacarla porque forma parte de un equilibrio biológico; cabe destacar que dejaron de existir especies que no eran autóctonas, como las ratas que abundaban cuando esto era un basural a cielo abierto, pero la biodiversidad natural ha vuelto, lo vemos en imágenes de vecinos que captan aves y otros animales que documentan el hábitat de esta maravilla que tenemos en la ciudad“.

Por este motivo se resolvió capacitar al personal municipal que presta servicios en este espacio verde. La tarea fue encomendada a la Fundación Crecer Juntos, una entidad con casi medio siglo de experiencia en el estudio y cuidado de las especies autóctonas, que cuenta con un importante equipo de profesionales y tiene un proyecto que desarrolla en conjunto con el Municipio, llamado Preservación de Ofidios, por el que se procura cuidar y preservar las serpientes y reptiles de la zona del Xibi Xibi. En este sentido el presidente de la Fundación Crecer Juntos y especialista en ofidios, Roberto Rivera Aragón, manifestó, “nos parece importantísimo que el intendente se haya fijado en nosotros para hacer campañas de concientización; tenemos más de 20 años de experiencia y un gran equipo de especialistas para capacitar al personal municipal“, afirmó.

Por su parte el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, precisó, “el personal de Higiene Urbana y el de Espacios Verdes son quienes se encargan del mantenimiento del Xibi Xibi durante los 365 días del año y fueron los primeros en tener contacto visual con las especies que empezaron a reaparecer, y por ello surge la necesidad de capacitarlos a los efectos de que sepan distinguir las distintas especies con las que se encuentran, discernir los riesgos, y conocer su intervención como eslabón de la cadena ecológica“.

La secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, consideró, “es muy importante saber cómo actuar ante la presencia de la vida silvestre, sobre todo en nuestro Parque, así que se está capacitando a gran parte del equipo municipal y se realizan campañas de concientización a través de nuestra área de Gestión y Promoción Ambiental, ya que en el Parque Xibi Xibi se ha podido visibilizar a estos animales que son parte de una fauna, que también es urbana“.

Finalmente Cristina Remondegui, coordinadora de Cambio Climático, valoró la participación ciudadana en el avistamiento y registro de estos encuentros con la fauna urbana del Parque Xibi Xibi, y comentó que “en el área de Gestión Ambiental tenemos el Programa Ciencia Ciudadana, un proyecto sobre el Río Xibi Xibi que se encuentra en la plataforma de Argentinat, donde se registran imágenes y sonidos de las personas que visitan el Parque y realizan estos registros que se publican en la plataforma para tener un censo de la biodiversidad urbana del Parque; esta plataforma aporta datos para la investigación científica y para que la gente conozca las especies animales y vegetales“.