Deporte . Inició la Copa de Campeones "Carnaval de Goles - Gobierno de Jujuy"

Impulsado por el Gobierno de Jujuy, este sábado comenzó el certamen de fútbol destinado a las categorías sub 14 y sub 16.

15 DE MARZO DE 2026

La segunda edición de la Copa de Campeones “Carnaval de Goles - Gobierno de Jujuy” se puso en marcha. Se jugó la primera fecha en el estadio “Plinio Zabala” de Atlético Talleres de Perico y el “Manuel Alias” de Sportivo Rivadavia en El Carmen.

El certamen cuenta con la participación de los ganadores en sub 14 y sub 16 de las seis ligas de la provincia, Jujeña, Regional, del Ramal, Departamental, Quebradeña y Puneña, afiliadas a la Federación Jujeña de Fútbol.

Por eso, durante el inicio Leandro Calvetti se mostró “muy contento de poner en marcha con los clubes de la provincia esperando que todo salga bien y que los chicos puedan disfrutar de una hermosa competencia de fútbol juvenil”.