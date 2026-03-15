🚨‼️ La Finalissima fue SUSPENDIDA: Argentina y España no jugarán en la previa al Mundial 2026



La esperada Finalissima entre la Selección argentina y España quedó oficialmente suspendida, luego de que la UEFA confirmara que no logró garantizar una sede ni una fecha compatibles para la disputa del partido, que originalmente estaba previsto para el 27 de marzo en Qatar.

El encuentro formaba parte del acuerdo entre UEFA y Conmebol para enfrentar al campeón de Europa con el campeón de Sudamérica, a modo de “Supercopa intercontinental” de selecciones. Argentina, vigente campeona de la Copa América, debía medirse con España, última ganadora de la Eurocopa, en un cruce que generaba gran expectativa deportiva y comercial.

Según explicaron desde el organismo europeo, la situación política y de seguridad en la región de Qatar complicó la organización del evento. Frente a ese escenario, UEFA analizó alternativas para no perder la Finalissima del calendario, incluyendo un cambio de sede y, eventualmente, un cambio de formato.

Intentos de reprogramación sin acuerdo

Entre las opciones que se pusieron sobre la mesa apareció el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, como posible sede neutral para albergar el choque entre Argentina y España. La remodelación del estadio y su capacidad para más de 80 mil espectadores lo convertían en un escenario ideal desde lo logístico y lo televisivo.

Otra variante estudiada fue la organización de una serie a doble partido, con un encuentro en suelo europeo y otro en Sudamérica, replicando el esquema de viejas copas intercontinentales de clubes. Sin embargo, la combinación de calendarios internacionales, compromisos ya pactados, ventanas FIFA acotadas y cuestiones contractuales impidió que las partes alcanzaran un consenso.

Un torneo joven que busca consolidarse

La Finalissima es un torneo relativamente nuevo, impulsado de manera conjunta por UEFA y Conmebol para fortalecer el vínculo entre ambas confederaciones y ofrecer un cruce de alto nivel entre sus campeones. La edición anterior, disputada en Wembley en 2022, tuvo como protagonista también a la Selección argentina, que se consagró al vencer a Italia.

En esta oportunidad, el cruce ante España prometía reeditar el atractivo de aquel precedente, con figuras de la elite mundial y un fuerte interés de las audiencias globales. La cancelación, sin embargo, obliga a revisar la planificación futura de la competencia y abre interrogantes sobre su continuidad en el calendario internacional.

La edición 2022 se jugó en Wembley con triunfo argentino sobre Italia.

La Finalissima enfrenta a campeones de Europa y Sudamérica.

UEFA y Conmebol evalúan mantener el formato para próximos años.

LA UEFA AGRADECIÓ A LAS AUTORIDADES DE CATAR Y A TODOS LOS ORGANIZADORES QUE TRABAJARON PARA SOSTENER EL EVENTO, PERO ADMITIÓ QUE NO LOGRÓ UNA SOLUCIÓN VIABLE QUE SATISFICIERA A TODAS LAS PARTES.

Por ahora, no se anunció una nueva fecha ni sede alternativa, por lo que esta edición de la Finalissima queda definitivamente cancelada. En los próximos meses, UEFA y Conmebol deberán definir si reprograman el proyecto para próximas temporadas y de qué manera encajará en un calendario internacional cada vez más cargado.