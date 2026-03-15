Taller de Autodefensa para mujeres en CPV Chijra

En el marco del Mes de la Mujer, instructores de artes marciales de dicha unidad municipal impartieron una capacitación destinada a mujeres con el objetivo de dotar de herramientas para eludir y evadir situaciones de violencia a través de las técnicas de defensa personal propias de las artes marciales como el Taekwondo y el Aikido

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, sostuvo que “estamos conmemorando el Mes de la Mujer -nuestro intendente “Chuli” Jorge dice el Siglo de la Mujer- a partir de los logros que han obtenido en materia de violencia de género, el reconocimiento de derechos, y tantas posibilidades que, por sí mismas, se han abierto en múltiples campos y, nosotros, las tenemos que apoyar”, y resaltó, “por ello, hoy estamos en el CPV de Chira acompañando este curso de artes marciales y defensa personal que estimamos importante porque forma parte de la concientización en contra de la violencia de género; las artes marciales representan no solo una posibilidad física y deportiva sino también una filosofía de vida que se suma entonces al Mes y al Siglo de la Mujer”.

Por su parte, Martín Fernández, Sabón de 5to Dan e instructor de Taekwondo ITF, resumió, “tuvimos la iniciativa de brindar estos cursos para dar a conocer lo que enseñamos en el CPV y enseñar a las mujeres a defenderse y a tener conciencia de ellas mismas”.

En tanto, Diego Gutiérrez, Sensei 2do Dan de Aikido, acotó, “realizamos este evento desde hace algunos años, junto al Sabón, en el que compartimos técnicas de combate a distancia en el caso de taekwondo, y en mi caso técnicas de pelea cercana, técnicas de agarre y pelea en el piso”.

El CPV Chijra, entre su variada oferta de cursos y talleres, cuenta con estos dos instructores quienes, de forma libre y gratuita para todos los vecinos, dictan cursos de sus respectivas artes marciales los martes y jueves de 19 a 20 para chicos de 5 a 12 años, y de 20 a 21 para mayores de 13 años en adelante. Los interesados deben contactar y obtener mayores detalles con el personal del CPV.