Teoría y Práctica de las reglas de admisión de prueba y del litigio de insstruccioness en el juicio por jurados

abril 8, 2026, La publicación por parte de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial “Dr. Guillermo Snopek” de la capacitación precedente, se realiza con el único objeto de informar a los operadores jurídicos, las ofertas académicas que llegan a su conocimiento.
La Escuela, no participa de ningún modo en su organización, definición o calidad del contenido, fijación o percepción del costo, erogación de gastos, selección de docentes, cumplimiento o funcionamiento de la modalidad de dictado, alcance de los objetivos, distribución del material de estudio, evaluación, emisión o validación de certificados, ni de cualquier otro aspecto vinculado a la actividad que se difunde.
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS REGLAS DE ADMISIÓN DE PRUEBA Y DEL LITIGIO DE INSTRUCCIONES EN EL JUICIO POR JURADOS
Estimados/as debido al interés demostrado en la propuesta del curso de verano hemos planificado la DIPLOMATURA sobre en Teoría y Práctica de las Reglas de Admisión de Prueba y del Litigio de Instrucciones en el Juicio por Jurados organizada por el Programa de Extensión sobre Juicio por Jurados y Litigación de la Universidad del Este.
Cursada Inicio: 28 de abril de 2026
Carga horaria total: 80 horas reloj
Duración: 3 meses Modalidad: A distancia
Mas info sobre la Diplomatura y Aranceles en el siguiente link: https://www.ude.edu.ar/extension/diplomaturas/diplomatura-en-teoria-y-practica-de-las-reglas-de-admision-de-prueba-y-del-litigio-de-instrucciones-en-el-juicio-por-jurados/
Bonificaciones: miembros de Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Colegio de Magistrados y funcionarios del Chaco, Red de Mujeres para la Justicia, AAJJ, quienes hayan realizado el curso de verano sobre reglas de admisión de prueba y litigio de instrucciones