En Punta Diamante el compromiso con el ambiente también se construye en comunidad.

El presidente del centro vecinal Tacita de Plata, José Ríos, encabezó una campaña de forestación colocando árboles alrededor del polideportivo del barrio.

La iniciativa busca generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y convocó a vecinos, jóvenes, adultos y familias completas para participar de una jornada que apuesta a un barrio más verde y saludable.

Pequeñas acciones pueden transformar grandes espacios. Plantar un árbol hoy también es pensar en el futuro de las próximas generaciones. Esto sucede en San Salvador de Jujuy. ¿Qué opinás de esta campaña en tu barrio? ¿Ya realizaron actividades similares en tu zona? Te leemos, tu opinión vale. Créditos:Sarcos



