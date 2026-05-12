RESUMEN DE LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE CHENGDU 2026

La prueba femenina de la Copa del Mundo en Chengdu contó con una natación controlada y una etapa de ciclismo que rápidamente formó un gran grupo de cabeza de 50 corredoras, manteniendo juntas a la mayoría de las favoritas hasta la segunda transición. En la carrera de 5 km, Valentina Riasova se escapó desde el principio y parecía encaminarse a la victoria, pero la alemana Laura Lindemann y la británica Kate Waugh la alcanzaron en el último kilómetro.

Lindemann se impuso en un dramático sprint final por la mínima diferencia tras la revisión fotográfica.

