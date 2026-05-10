SAN PEDRO : INDIGNANTE ROBO EN EL CEMENTERIO CRISTO REY

La inseguridad en San Pedro de Jujuy sumó un nuevo y doloroso episodio. Delincuentes ingresaron al cementerio Cementerio Cristo Rey y robaron en el mausoleo familiar donde descansan las cenizas de Hilda Delgado de González.

Según se informó, los autores del hecho rompieron una ventana del mausoleo de la familia de Arturo Sánchez y sustrajeron un crucifijo de bronce, manijas del altar, candelabros, placas recordatorias, una lámpara y un colgante de bronce.

El hecho generó profunda indignación entre familiares y vecinos, quienes cuestionaron la falta de seguridad y controles dentro del cementerio. “Ni siquiera los muertos pueden descansar en paz”, expresaron con dolor. Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia la preocupación por la inseguridad y el abandono de espacios públicos en la ciudad. Ver menos



