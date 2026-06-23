El Consejo Consultivo de Turismo proyecta las acciones y lineamientos para el desarrollo turístico de Jujuy

El Consejo Consultivo de Turismo analizó el impacto de las campañas y coordinó estrategias para mantener la competitividad del destino.

23 DE JUNIO DE 2026

Con el propósito de evaluar el escenario actual y delinear los ejes de comercialización para la segunda mitad del año, se llevó a cabo una nueva reunión de trabajo del Consejo Consultivo de Turismo. El encuentro consolidó el espacio de diálogo estratégico entre las autoridades provinciales y los representantes de las cámaras empresariales del sector.

Durante la jornada, el eje de las conversaciones estuvo puesto en el desarrollo de la conectividad regional, la planificación del calendario de promoción nacional e internacional y el seguimiento de las herramientas digitales aplicadas a la gestión turística. La prioridad de la mesa de trabajo se centró en unificar criterios para sostener los niveles de ocupación y garantizar que la provincia continúe posicionándose en el mercado.

La asamblea estuvo encabezada por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, acompañado por el secretario de Turismo, Diego Valdecantos; la directora provincial de Turismo, Sofía Van Balen Blanken; la directora del Ente de Promoción Turística, Malina Ainstein; y la coordinadora de Turismo, Jorgelina Duhart

Por el sector privado, participaron activamente los presidentes de las principales instituciones del sector: Rodrigo Torres por la Cámara de Turismo; Mónica Choque por la Asociación Jujeña de Agentes de Viajes y Turismo (AJAVyT) entre otros referenes jujeños.

Innovación digital en el Consejo Consultivo de Turismo

Uno de los puntos clave del debate fue el análisis de los resultados obtenidos en las últimas ferias sectoriales y las proyecciones que abren las nuevas rutas aéreas internacionales, con esepecial foco en consolidar el flujo de visitantes. Los participantes coincidieron en la necesidad de potenciar estos canales de arribo para diversificar el perfil de los visitantes que llegan a la provincia.

Asimismo, se repasaron los avances en la implementación de plataformas tecnológicas y normativas orientadas a mejorar la experiencia del usuario y la regulación del sector, tales como el sistema de scoring, el desarrollo de asistentes virtuales (chatbot), Captur, Rupegat, el mapa turístico y el proyecto Lancitas. Estas herramientas buscan optimizar el acceso a la información y facilitar la interacción de los viajeros con la oferta local.

El espacio sirvió además para coordinar las agendas del calendario cultural y las activaciones promocionales previstas para las próximas semanas en los principales centros emisores de turistas del país, reafirmando el esquema de trabajo integrado que sostienen el ámbito público y privado.