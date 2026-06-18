El Intendente Jorge encabezó la entrega de certificados a agentes municipales formados en emergencias

18 junio, 2026 El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, encabezó la entrega de certificados a empleados municipales que culminaron las capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios, desarrolladas en conjunto con la Cruz Roja Argentina Filial Jujuy. La jornada contó con la destacada presencia del presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, quien participó del acto y reafirmó el compromiso de trabajo articulado entre la institución y el municipio.

Al respecto, el intendente Jorge destacó la importancia de fortalecer la formación del personal municipal, “se trata de llevar más calidad en las emergencias, más allá de las responsabilidades comunes que entiende el vecino que tiene el municipio, también nos ocupamos de la salud. Le estamos poniendo una impronta muy especial a los temas de emergencia, a los ACV, a los temas cardíacos con estas capacitaciones, pero, fundamentalmente, para los temas de salud mental, que son muy grandes, que atacan a muchas comunidades como los adultos mayores, el tema de la soledad, el tema que tiene que ver con configurar comunidades mucho más ligadas al contacto espiritual, al contacto humano, y esto es uno de los desafíos que también la Cruz Roja tiene mucho para aportar, y nosotros tenemos mucho para aprender y para caminar juntos en estas soluciones globales”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, valoró el compromiso asumido por el municipio y resaltó el impacto que tienen estas herramientas en la prevención y atención de emergencias, “estamos realizando entrega de los primeros diplomas a los primeros empleados municipales capacitados en técnica de reanimación cardiopulmonar, RCP, y primeros auxilios, en un acto que es una de las actividades solidarias por excelencia, ya que nadie hace RCP para uno mismo, sino que es para ayudar al otro”, afirmó.

Asimismo, agregó que, “casi el 90% de los accidentes cardíacos ocurren fuera del ámbito hospitalario, entonces, es muy importante estar preparado, que el municipio tenga gente preparada y entrenada para, cuando ocurre cualquier pequeño accidente, poder involucrarse. Los primeros auxilios son muy fáciles de aprender y salvan vidas”.

Tipping también destacó el trabajo conjunto con el gobierno municipal, “poder estar aquí también reafirmando otros convenios que tenemos con el municipio. Agradezco al intendente, porque ha sido decisiva esta actitud del municipio de fortalecer la filial local, de darles espacio, de poder trabajar de manera conjunta y coordinada para que la filial San Salvador de Jujuy, que es una de las más nuevas que tenemos en el país, rápidamente se convierta también en una de las más importantes”.

A su turno, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, señaló que esta instancia representa el inicio de un proceso de formación continua, “estamos recibiendo al presidente de la Cruz Roja Argentina, institución reconocida a nivel mundial, con una serie de líneas de trabajo importantes. Nosotros simplemente hicimos el primer curso de RCP este año, con 20 empleados municipales distribuidos en los espacios municipales, gente que pueda prevenir algún ataque cardíaco, alguna situación de emergencia”, explicó.

Finalmente, destacó la proyección del trabajo conjunto entre ambas instituciones, “el área de emergencia que tiene la Secretaría de Desarrollo Humano viene trabajando fuertemente cada vez que hay una emergencia en la ciudad, y es a través de ello que organizamos esto. Hay un viejo convenio con la Cruz Roja, que estamos revitalizando ahora a partir del interés del intendente, no solo en las cuestiones que se presentan muchas veces en la calle, como ACV, como muerte súbita, sino también en todo lo que hace a la salud mental y a una comunidad saludable. Así que, en ese sentido, estamos acordando más reuniones para trabajar nuevas líneas que hagan al tema de emergentología”