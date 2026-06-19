El Inti Raymi y las celebraciones ancestrales marcan la agenda cultural en Jujuy

Hasta el 24 de junio, se despliegan ceremonias ancestrales, música y homenajes en distintos puntos de la provincia.

18 DE JUNIO DE 2026

El Inti Raymi marca el pulso de esta edición de con ceremonias ancestrales que se extienden desde Huacalera hasta Rinconada. La agenda cultural combina la celebración del solsticio de invierno con música, teatro, ferias y homenajes en distintos puntos de la provincia.

Así se vive la cultura esta semana en Jujuy

Viernes 19 de junio. La capital concentra una intensa actividad: el Congreso Inti Raymi inicia su charla taller sobre cosmovisión andina en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, El Cabildo ofrece la charla histórica "El Mestizaje en América", y la Mutual Círculo de Oficiales de la Policía celebra su 62° aniversario con una serenata popular. La Iglesia Sagrada Familia de Nazareth suma el ciclo Capillas Musicales a las 20:30 horas, y la Peña El Encuentro presenta shows íntimos de Candu Domínguez y Chio Méndez. En Yuto, el programa "Siempre Jóvenes" lleva DJ y música en vivo a la Plaza Central.

Domingo 21 de junio. Rinconada-Santo Domingo recibe los primeros rayos del sol desde las 8:00 horas, mientras Huacalera despliega una secuencia de ceremonias ancestrales —vigilia artística, apertura de la pachamama, salutación al Tata Inti y el Festival del Sol organizado por la Fundación Vientos del Norte— que se extiende hasta el taller de iniciación a Pampamisayoq por la tarde. La Quiaca celebra el Día del Padre con shows en vivo en el Hotel de Turismo, y San Salvador de Jujuy cierra el fin de semana con el unipersonal "Deslices y Desmanes" de Juan Barraza en el Teatro El Pasillo.

Martes 23 de junio. Maimará vive su fiesta patronal en honor a San Juan Bautista, con desayuno, misa, procesión de antorchas y destrezas gauchas desde las 10:30 horas en el Paraje Cieneguillas.

Miércoles 24 de junio. La semana cierra con dos homenajes: en San Salvador de Jujuy, Casa Macedonio Graz recuerda a Serapio Soria, primer periodista de San Pedro de Jujuy, y en Incahuasi se celebra la tradicional Fogata de San Juan, con misa, música y sabores regionales que reúnen a la comunidad alrededor del fuego.

Esta edición de la agenda semanal confirma a Jujuy como punto de encuentro entre la tradición andina y la producción cultural contemporánea, con el Inti Raymi como hilo conductor de una semana cargada de identidad en las cuatro regiones de la provincia.