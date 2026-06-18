El Mercado 6 de Agosto celebrará el Día del Padre con música y gastronomía para toda la familia

18 junio, 2026 A partir de las 12:30 del mediodía del viernes 19 de junio, el Mercado 6 de Agosto invita a toda la familia a celebrar el Día del Padre, con una jornada especial destinada a homenajear a los papás como se lo merecen, con un espectáculo musical y una variedad de gastronomía para degustar.

Como es tradicional, el Mercado Central se viste de fiesta para diferentes celebraciones, y para la ocasión tiene todo listo para ofrecer una tarde llena de alegría, entretenimiento y momentos inolvidables para compartir en familia junto a los padres.

Entre las propuestas destacadas se encuentra la presentación en vivo del Dúo Salamanca, que brindará un espectáculo musical para acompañar los festejos. Además, durante la jornada se realizarán sorteos con importantes premios para los asistentes.

Como siempre, los presentes podrán disfrutar de la mejor gastronomía del mercado, con una amplia variedad de sabores y opciones para compartir con familiares y amigos. Desde la organización, invitan a vecinos a participar de la celebración especial y vivir una experiencia amena en homenaje a todos los padres de la ciudad.