La Municipalidad acompañó la conmemoración del Día de la Independencia de Croacia con una jornada ambiental y cultural

25 junio, 2026

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Independencia de Croacia, celebrado cada 25 de junio, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy acompañó a descendientes de la colectividad croata residentes en la ciudad en una emotiva jornada desarrollada en el Parque Botánico Municipal, donde se rindió homenaje a sus raíces, la memoria colectiva y los lazos de amistad que unen a ambos pueblos.

La ceremonia comenzó con el izamiento de la bandera de Croacia y la entonación de los himnos nacionales de la República Argentina y de la República de Croacia, en un marco de respeto, integración y hermandad que reunió a representantes de la comunidad croata y autoridades municipales.

Como parte de la conmemoración, se llevó a cabo la plantación de un ejemplar de Jacaranda mimosifolia, árbol que quedó como símbolo de las raíces, la memoria y el valioso aporte de las generaciones de inmigrantes croatas al desarrollo de la comunidad jujeña. La iniciativa también buscó fortalecer los vínculos culturales entre ambas naciones y promover el compromiso con el cuidado del ambiente.

La especie elegida, de gran valor ornamental y adaptada a la región, representa además la importancia de preservar y valorar las especies nativas que forman parte del patrimonio natural de la ciudad.

Durante la jornada también se descubrió el cartel identificatorio de la iniciativa ambiental “Ruta Verde”, un proyecto continental impulsado por Juan Carr a través de la Red Solidaria. La propuesta promueve la creación de un biocorredor continuo de plantas nativas que se extienda desde Tierra del Fuego hasta Alaska, conectando espacios verdes de distintas escalas, denominados “baldosas verdes”, con el objetivo de restaurar la biodiversidad y contribuir a la mitigación del cambio climático.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Culto y Relaciones Institucionales Nacionales e Internacionales de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Parque Botánico Municipal, dependiente de la Secretaría de Planificación y Ambiente, reafirmando el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales para impulsar acciones que promuevan el encuentro entre las comunidades, el cuidado del ambiente y la preservación del patrimonio cultural.