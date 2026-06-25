Main Round en Croacia CAH - Handball Argentina : ¡Ambas Selecciones a cuartos

Croacia es celeste y blanca: ¡Ambas Selecciones a cuartos! Ambas Selecciones consiguieron victorias clave en la segunda fecha de la Main Round en Croacia para meterse en los cuartos de final. Tanto el equipo masculino como el femenino resolvieron sus partidos en la definición por shoot-outs para asegurar la clasificación entre los ocho mejores del torneo.

El seleccionado masculino, bajo la dirección técnica de Sebastián Ferraro, venció 2:1 al conjunto local y último campeón del mundo con parciales de 19:18, 24:31 y un cerrado 6:4 en los shoot-outs.



Por su parte, el equipo femenino conducido por Leticia Brunati se quedó con el clásico ante Brasil por 2:1, luego de caer 10:22 en el primer set, recuperarse 17:16 en el segundo y sellar la victoria por 9:8 en la definición.



































