Quién es Ryan Mendes, la figura de Cabo Verde que fue denunciado por violación a días del partido con Argentina



Cabo Verde aparecía en la previa como uno de los equipos más débiles del Mundial 2026, pero dio la nota cuando nadie lo esperaba: con tres empates en fase de grupos, incluidos dos ante Uruguay y España, pasó como segundo y se medirá ante la Selección argentina en 16avos de final. Una de las caras visibles del milagro es Ryan Mendes, su capitán, quien recibió durante la Copa del Mundo una dura acusación: lo denunciaron por un presunto caso de violación.



El referente caboverdiano es investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras haber sido acusado de abuso sexual por una mujer brasileña. De hecho, la presentación judicial incluye imágenes de hematomas y un informe médico que documenta lesiones: en principio datan de marzo pasado, cuando Cabo Verde disputaba un amistoso ante Chile en Auckland.

De aquel encuentro participó el extremo de 36 años, quien es el jugador más representativo del combinado nacional que sorprendió al mundo del fútbol: debutó con el seleccionado mayor en 2010 y disputó cuatro veces la Copa Africana, además de varios procesos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo. Por supuesto, es el máximo goleador del equipo, con 22 tantos; y el hombre con más presencias, con 101.



Qué dice la denuncia contra Ryan Mendes

El 10 de abril llegó a la Justicia de Nueva Zelanda la denuncia de una mujer que acusaba a un hombre por un hecho ocurrido dos semanas antes. Allí, presentó cargos contra Ryan Mendes por un hecho de abuso sexual ocurrido en un hotel de Auckland, donde el apuntado estaba alojado con la delegación futbolística de Cabo Verde por un amistoso que el 27 de marzo perdieron 4-2 contra Chile, jugado en Ellis Park.

La denunciante había sido contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol como intérprete del plantel caboverdiano durante la fecha FIFA de marzo. En su reconstrucción del hecho, la brasileña —con visa de trabajo en Nueva Zelanda— dijo haber sido invitada a una reunión en una habitación del hotel, al que se presentó creyendo que debía ayudar con traducciones.



Ryan Mendes está en el ojo de la tormenta por un presunto caso de abuso sexual en Nueva Zelanda.

Al llegar se dio cuenta de que se trataba un encuentro social que nada tenía que ver con su trabajo, por lo que decidió retirarse a su cuarto. Poco después, de acuerdo a lo que declaró en la denuncia, Ryan Mendes golpeó su puerta y, al abrir, la agredió físicamente y la violó.

El informe médico presentado en la denuncia detalla hematomas en cuello, senos, labios, piernas y glúteos, además de lesiones genitales, según publicó Globo Esporte. En Nueva Zelanda, una condena por violencia sexual puede derivar en hasta 20 años de prisión.



Ryan Mendes, de nacer en una pequeña isla a ser fichado por un grande de Francia

El delantero nació en la isla caboverdiana de Fogo y se formó en el club local Batuque FC. Desde muy joven llamó la atención de observadores franceses durante un torneo juvenil y fue reclutado por Le Havre, un conjunto galo de segundo orden. En ese país galo tuvo su plataforma de lanzamiento: si bien al inicio le costó hacerse un lugar, el descenso de Le Havre a la segunda categoría le permitió empezar a sumar minutos.



El extremo es el máximo goleador y el jugasdor con más presencias del elenco africano.

Su explosión surgió en la temporada 2011/12, cuando acumuló 13 tantos y despertó el interés de equipos de fuste en Europa. El Lille pagó tres millones de euros por su pase en 2012, compartió plantel con varios cracks destacados y llegó a participar de competiciones internacionales, aunque las lesiones y los cambios de entrenador conspiraron contra su continuidad.

De todas formas, disputó más de 50 compromisos en la primera división y el Nottingham Forest lo incorporó como cedido en 2015: jugó una temporada en el Championship, la segunda divisional inglesa, donde registró buenas performances y destacó tanto por su velocidad como su compromiso con y sin pelota. Luego se mudó a Turquía para desempeñarse en el Kayserispor, donde duró poco.



Mendes, de 36 años, fue titular en todos los partidos de Cabo Verde en el Mundial.

Acaso su mejor etapa fue en el Sharjah de Emiratos Árabes Unidos, conjunto en el que permaneció dos años y se consagró campeón de la liga siendo una pieza clave, con 22 conquistas. Después de pasar por Al-Nasr Dubai, regresó a Turquía en 2023. Recaló en Fatih Karagümrük, Köcaelispor -logró un ascenso- y Igdir FK: allí permanece desde 2025. Las dos Copas Africanas en las que Cabo Verde fue sorpresa y el Mundial que se escapó por poco

Sin embargo, donde verdaderamente hizo historia es en Cabo Verde: hizo su estreno con el seleccionado absoluto el 11 de agosto de 2010, entrando desde el banco en un amistoso ante Senegal; y un año después gritó por primera vez ante Zimbabue. Su gran contribución inicial se produjo en las eliminatorias para la Copa Africana 2013, cuando Cabo Verde llegó a cuartos de final.

Un año después estuvo cerca de decir presente en Brasil 2014, pero el combinado quedó descalificado por la alineación indebida de un jugador cuando había arribado a la ronda decisiva.

Aun así, el sueño mundialista todavía estaba intacto. “Todos los caboverdianos lo veíamos por la tele, no podíamos competir y apoyábamos a Brasil, Portugal o Francia...”, sentenció el delantero, que lideró a sus compañeros a una gesta sin precedentes. En la clasificación camino a la Copa de Estados Unidos, México y Canadá, tumbó a un gigante continental como Camerún y selló su boleto con un 3-0 ante Esuatini.



Cabo Verde pasó de ronda con tres empates y sacó a Uruguay

Parecía que el sorteo les había sido esquivo: debían medirse contra dos campeones —España y Uruguay— y una selección en crecimiento —Arabia Saudita— pero no le tuvieron miedo a nada. En el debut, no se sacaron distancias con los ibéricos, que volvieron figura al arquero Vozinha; y en el segundo pleito, pusieron de rodillas a los charrúas en el sorprendente 2-2. “Mostramos que somos un pueblo que sabe sufrir”, explicó el referente.

Sin ganar un solo partido, y con otra igualdad sin emociones ante los árabes, Cabo Verde pasó a los dieciseisavos de final, instancia en la que ya tiene rival: se trata de la Selección argentina, que irá en busca de retener la corona.

Más allá de que la Scaloneta es clara favorita, el capitán esgrimió que no tienen nada que perder: “Es merecido y estamos felices. Yo creo en el destino”. Con menos de 500.000 habitantes, el pequeño archipiélago, de la mano de Mendes y los Tiburones Azules, se ilusiona con otro batacazo..



