SAN PEDRO DE JUJUY RECORDÓ A MANUEL BELGRANO EN EL DÍA DE LA BANDERA

junio 20, 2026 Por GONZALO DIAZ

Como cada 20 de junio, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy realiza el acto de jura de lealtad a la Bandera Nacional a cargo del Intendente Julio Bravo conmemorando un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

La jornada en la plaza central que lleva justamente el nombre del creador de la bandera, comenzó con la ofrenda floral a cargo de las autoridades e invitados especiales seguido de palabras alusivas de Daniel Baca, sacerdote de la iglesia San Pedro de Río Negro.

Luego, el Jefe Comunal tomó juramento de lealtad a la bandera nacional a los estudiantes de cuarto grado de todas las escuelas primarias “fue un momento emocionante, no solo para los niños y niñas de cuarto grado de las distintas escuelas de la ciudad sino para toda la familia que vino a acompañar”, precisó Bravo.

El Intendente sampedreño dijo que “en este día de celebración de nuestra bandera nacional coincide con esta idea que tuvieron en algún momento que los chicos hagan esta promesa a respetar, defender nuestra bandera, a ser buenos ciudadanos, a estudiar, por lo que es un momento importante en la vida de ellos”.

El sol acompañó a la Perla del Ramal desde temprano “nos tocó una hermosa jornada y como siempre se destaca la figura de Manuel Belgrano, uno de los héroes fundamentales en la historia de nuestra república argentina, de la consolidación de nuestro país como territorio, así que es bueno que los sampedreños recordando los valores de Belgrano podamos seguir trabajando en comunidad de manera solidaria para ir solucionando los problemas que tenemos en la comunidad, que tiene nuestra gente y ayudando a los que menos tienen”, subrayó.

Para Julio Bravo “son fechas que nos unen, por eso siempre hay que hablar de positivo más allá de los problemas que nos aquejan como país, como provincia, como ciudad, fecha donde la familia concurre, sale a compartir, confraternizar y el Día de la Bandera es algo que nos une, se demuestra que cada una de estas oportunidades, incluyendo los mundiales de fútbol, sirve para consolidar la argentinidad”. Agregó que “sirven para que nuestras gentes tengan la posibilidad de poder vender, comercializar sus productos”.

Por último, saludó a los padres por su día “este domingo es el día de todos los padres, por lo que aprovecho para saludarlo que pasen un hermoso día, y también saludamos a los matriculados en ciencias económicas, ya que es el día del contador”, finalizó Julio Bravo. Participaron del acto la Diputada provincial Gisel Bravo, funcionarios del Gabinete Municipal, como así también autoridades de las fuerzas públicas y del Consejo de Ciencias Económicas.



