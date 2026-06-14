Tabla de posiciones del Mundial 2026 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha 1 de la fase de grupos

El Mundial 2026 continúa este domingo con cinco partidos por la fase de grupos. La jornada tendrá actividad en los grupos E y F, después del triunfo de Australia por 2-0 ante Turquía por el Grupo D.
El primer resultado del día dejó a Australia con tres puntos en su debut mundialista. El seleccionado oceánico superó 2-0 a Turquía y comenzó con el pie derecho en una zona que también integra Estados Unidos, que venía de golear 4-1 a Paraguay.
Los partidos de este domingo
- Alemania vs. Curazao | Grupo E | 14:00
- Países Bajos vs. Japón | Grupo F | 17:00
- Costa de Marfil vs. Ecuador | Grupo E | 20:00
- Suecia vs. Túnez | Grupo F | 23:00
Los resultados anteriores del Mundial 2026
Además, durante la primera fecha ya se jugaron otros partidos importantes. México abrió el Mundial con una victoria por 2-0 ante Sudáfrica, mientras que Corea del Sur venció 2-1 a República Checa en el Grupo A.
En el Grupo B, Canadá y Bosnia empataron 1-1, y Catar rescató un empate agónico por 1-1 ante Suiza.
En el Grupo D, Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y Australia le ganó 2-0 a Turquía. Con esos resultados, ambos seleccionados arrancaron con tres puntos en la zona.
Por su parte Brasil empató 1-1 contra Marruecos en el grupo D y Escpcia venció 1-0 a Haití, quedando por el momento en el primer puesto del grupo.
Los cuatro grupo que ya jugaron su primer partido: