Tabla de posiciones del Mundial 2026 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha 1 de la fase de grupos



El Mundial 2026 continúa este domingo con cinco partidos por la fase de grupos. La jornada tendrá actividad en los grupos E y F, después del triunfo de Australia por 2-0 ante Turquía por el Grupo D.

El primer resultado del día dejó a Australia con tres puntos en su debut mundialista. El seleccionado oceánico superó 2-0 a Turquía y comenzó con el pie derecho en una zona que también integra Estados Unidos, que venía de golear 4-1 a Paraguay.

Los partidos de este domingo

- Alemania vs. Curazao | Grupo E | 14:00

- Países Bajos vs. Japón | Grupo F | 17:00

- Costa de Marfil vs. Ecuador | Grupo E | 20:00

- Suecia vs. Túnez | Grupo F | 23:00

Los resultados anteriores del Mundial 2026

Además, durante la primera fecha ya se jugaron otros partidos importantes. México abrió el Mundial con una victoria por 2-0 ante Sudáfrica, mientras que Corea del Sur venció 2-1 a República Checa en el Grupo A.

En el Grupo B, Canadá y Bosnia empataron 1-1, y Catar rescató un empate agónico por 1-1 ante Suiza.

En el Grupo D, Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y Australia le ganó 2-0 a Turquía. Con esos resultados, ambos seleccionados arrancaron con tres puntos en la zona.

Por su parte Brasil empató 1-1 contra Marruecos en el grupo D y Escpcia venció 1-0 a Haití, quedando por el momento en el primer puesto del grupo.