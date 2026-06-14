Video: el momento del choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro en el que murieron Gaspi y Oliver Tree



A medida que avanza la investigación por el trágico choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, se conoció un nuevo video del accidente que dejó seis víctimas fatales. Entre los fallecidos estaban los argentinos, el youtuber Gaspi y el director de cine Lucas Vignale, además del cantante estadounidense Oliver Tree. A medida que avanza la investigación por el trágico choque de dos helicópteros enEntre los fallecidos estaban los argentinos, el youtubery el director de cineademás del cantante estadounidense





Las aeronaves cayeron en Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos, en Recreio dos Bandeirantes. Una de ellas se incendió y la columna de humo se podía ver a varios kilómetros.





Los bomberos de Río de Janeiro informaron que los primeros reportes indican que los helicópteros chocaron en medio del vuelo antes de caerse sobre el estacionamiento de un concesionario de la marca BYD.





Un portavoz del operativo explicó que una de las aeronaves impactó contra unos 20 vehículos estacionados en el lugar, mientras que la otra cayó en otra zona del depósito, aunque no explotó.





Las seis víctimas fatales eran ocupantes de los helicópteros. Cinco de ellas viajaban en la aeronave que se incendió luego del choque, mientras que el piloto de la otra máquina también falleció.



