Carroceros. Juventud presentó "Voltaje Estudiantil" para estudiantes carroceros

La Dirección de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano presentó "Voltaje Estudiantil" destinado a estudiantes carroceros 2026.

08 DE JULIO DE 2026

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Juventud, presentó “Voltaje Estudiantil”, un ciclo de talleres gratuitos dirigido a los estudiantes que integran los equipos de iluminación de carrozas y carruajes de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La presentación se realizó en el Centro Integral de Desarrollo Humano de Alto Comedero, con la participación de la directora de Juventud, Jael Escalante; el equipo de capacitación del área; y estudiantes y docentes de los colegios N.º 43, Nuevo Horizonte y Bachillerato N.º 2. El profesor Fabián Condorí estuvo a cargo de explicar los contenidos y la modalidad de los talleres.

Escalante destacó que la iniciativa busca brindar a las escuelas herramientas técnicas para que los carroceros puedan encarar sus proyectos con mayor seguridad y calidad. “Desde hoy y hasta septiembre estaremos acompañando a las escuelas con capacitaciones para que los profesores asesores y los alumnos cuenten con los conocimientos necesarios en iluminación y electricidad aplicada”, expresó la funcionaria.

Por su parte, los estudiantes recibieron la propuesta con entusiasmo y coincidieron en que los talleres les permitirán resolver problemas frecuentes durante el armado de las carrozas y aprender nuevas técnicas para mejorar sus sistemas de iluminación.

Los encuentros combinarán teoría y práctica en torno a distintos ejes: electricidad básica, soldadura, conexiones LED, secuenciadores y programación con Arduino.

Las capacitaciones son gratuitas y se dictarán los martes y jueves, de 10 a 12 horas, en el Centro Integral de Desarrollo Humano de Alto Comedero.

Los docentes asesores y los estudiantes carroceros interesados en participar deben completar el formulario de inscripción disponible en este enlace: https://forms.gle/hPERECWbnU4AAZpa8



