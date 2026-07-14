CHILE SANTIAGO : Choque fatal, deja cinco muertos

Un trágico accidente de tránsito en la intersección de Santa Rosa con Franklin, en la comuna de Santiago, dejó un saldo de cinco personas fallecidas. El hecho ocurrió luego de que una camioneta, que escapaba de una fiscalización policial, no respetara un semáforo en rojo e impactara violentamente contra un bus del sistema Red, provocando un incendio que consumió ambos vehículos y afectó a locales comerciales cercanos. En Meganoticias revisamos los antecedentes, los peritajes de la SIAT de Carabineros y los testimonios de esta impactante noticia.