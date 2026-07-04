Declaraciones del abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de la familia del cabo Hipólito Méndez

Carlos Sebastián Espada: "La declaración del testigo complica aún más al conductor imputado por el choque que terminó con la vida del cabo Hipólito Méndez"

El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de la familia del cabo Hipólito Faustino Méndez y también de la otra víctima del siniestro vial, informó que la investigación registró un importante avance luego de la incorporación de una declaración considerada clave para esclarecer lo ocurrido. En diálogo con la prensa, Espada explicó que en las últimas horas declaró uno de los testigos presenciales del hecho, un menor de edad cuya participación se realizó mediante el sistema de Cámara Gesell, procedimiento especialmente previsto para resguardar este tipo de testimonios. "Hubo novedades en esta causa. Declaró uno de los testigos presenciales, que era un menor y lo hizo en Cámara Gesell. Esa declaración complicó aún más a la persona que se encuentra comprometida en este caso ", sostuvo el abogado. Según indicó, el testimonio se suma a otros elementos probatorios que ya obran en el expediente y fortalece la hipótesis que investiga la Justicia. Espada recordó además que el conductor investigado presentaba 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del hecho, circunstancia que ya forma parte de la causa judicial. En ese sentido, remarcó que la prueba reunida hasta el momento permite avanzar sobre la mecánica del siniestro. " La persona involucrada se encontraba con 0,79 de alcohol y ya por algunas declaraciones podemos afirmar que venía a gran velocidad" , expresó. El abogado manifestó que estas nuevas evidencias resultan relevantes para determinar las responsabilidades penales y ratificó que continuará acompañando a ambas familias durante todo el proceso judicial. "Representamos tanto a la familia de Méndez como a la de Román y vamos a seguir impulsando todas las medidas necesarias para que se conozca la verdad de lo sucedido ", afirmó. La causa continúa bajo investigación y se espera que en las próximas semanas se incorporen nuevas pruebas testimoniales y periciales que permitan reconstruir con mayor precisión las circunstancias del trágico accidente.

Contexto del caso El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de Humahuaca, cuando se produjo un violento choque que dejó gravemente heridos al cabo de la Policía de Jujuy Hipólito Faustino Méndez y a Román, otra de las personas involucradas. Méndez permaneció internado varios días en terapia intensiva del Hospital Pablo Soria, donde finalmente falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas, generando una profunda conmoción dentro de la Policía de Jujuy y en toda la comunidad. La investigación penal busca determinar las responsabilidades del conductor imputado. Entre los elementos incorporados al expediente figuran el resultado positivo del test de alcoholemia y diversos testimonios que, según la querella, indicarían que el vehículo circulaba a una velocidad considerable al momento del impacto. La reciente declaración de un testigo presencial en Cámara Gesell representa uno de los avances más importantes registrados hasta el momento en la causa.