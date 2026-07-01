Revelan la verdad detrás del escándalo de Sofi Martínez con la Selección Argentina: "Prohibida"







Sofi Martínez, una de las periodistas deportivas más carismáticas de la cobertura albiceleste, volvió a quedar en el centro de la escena. Durante el Mundial de Qatar se había generado una catarata de versiones sobre su cercanía con los jugadores de la Selección Argentina, en especial con Lionel Messi. Ahora, en este Mundial, la historia parece repetirse y hasta circulan rumores de estar "prohibida".

"Este Mundial comenzó diferente para ella, no se la vio cercana a la Selección y más alejada de Messi de lo que podíamos esperar. El otro día lo saludó a Maxi López y a ella, que estaba al lado, no le hizo ni un gesto", repasó Paula Varela.

"Algunos dicen que está prohibida por Antonela Roccuzzo, que no le habrían gustado algunas miraditas y algunas cosas", señaló la panelista. Sin embargo, la propia Sofi ya había salido a desmentir ese cortocircuito: contó que la esposa del capitán se comunicó con ella para decirle "a la gilada ni cabida", tras una serie de comentarios que las involucraba a ambas.

Un romance "de alto vuelo"

En medio de su relato, Varela sumó otro dato picante que circula hace tiempo: Sofi habría tenido un vínculo con otro jugador de la Selección que estaría comprometido en su vida privada. Más que un vínculo estable, habría sido un episodio puntual.

"Habrían tenido algo en el aire, se habla de un avión. Pero eso no se puede contar", deslizó Varela, y agregó: "No sé si podemos dar nombres, porque es picante. Se habla de un pequeño romance en un vuelo, hubo turbulencias".

"La tirotean de todos lados"

Por otro lado, desde la cobertura del Mundial, Lucila "Tora" Villar dejó expuesta a su compañera. En diálogo con Cortá por Lozano, aseguró que ambas reciben una catarata de mensajes y propuestas de hombres que las cruzan durante el evento deportivo. "¿Sabés cómo la tirotean a ella, en todos lados?", lanzó sobre Martínez, y agregó que buena parte de esos contactos llegan después de los partidos y suelen provenir de personas vinculadas directamente al ambiente del fútbol, incluidos jugadores

Algo incómoda con el comentario, Sofi le restó dramatismo: reconoció que esos escenarios "se prestan para socializar y conocer gente", pero remarcó que el ritmo de trabajo durante la cobertura es tan exigente que muchas veces "no hay espacio ni interés real para prestar atención a eso".







