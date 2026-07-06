Tenis Wimbledon Resumen : Jannik Sinner vs. Shintaro Mochizuki

huellas de jujuy 22:43:00

los mejores momentos del partido en el que el número 1, Jannik Sinner, derrotó a Shintaro Mochizuki por 6-3, 7-6 y 6-3 en los octavos de final de Wimbledon. Cortesía de ESPN.
 

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