TOUR DE FRANCE ETAPA 6 : faltaban 40 km para el final, un ciclista atacó y dejó asombrado al mundo pues se trataba deTadej Pogacar quien dió una clase magistral en la alta montaña y dejó casi sentenciada la clasificación general,

huellas de jujuy 22:02:00


 

Tags
huellas de jujuy

Publicado por huellas de jujuy