Con acompañamiento de la Municipalidad comenzaron los actos por el 201° aniversario de la Independencia de Bolivia

5 agosto, 2026 La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy acompañaron el inicio de los actos conmemorativos por el 201° aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La ceremonia se realizó en Plaza Belgrano e incluyó el izamiento de las banderas nacionales, la entonación de los himnos y la colocación de ofrendas florales al pie del monumento al prócer.
Asimismo, explicó que asistió en representación del intendente Raúl “Chuli” Jorge y expresó, “esta fecha es importante porque compartimos culturas profundamente vinculadas por nuestra identidad andina. Creo que Jujuy es la provincia más andina de Latinoamérica y sentimos un profundo afecto por nuestros hermanos bolivianos”.
Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, manifestó, “somos países vinculados, unidos y separados únicamente por una línea en el mapa. Aquí, en el norte, durante las guerras por la independencia fuimos uno solo: peleamos juntos, sufrimos juntos y, por eso, vale la pena celebrar este día”. Además, agregó, “la colectividad boliviana es muy numerosa, siempre trabajamos de manera conjunta y estos festejos son el reflejo de ese trabajo mancomunado”.
Finalmente, el cónsul de Bolivia en Jujuy, Juan Ino Mamani, agradeció a las autoridades provinciales, municipales, a la comunidad boliviana y al pueblo jujeño por el acompañamiento, y expresó, “estamos felices de celebrar el 201° aniversario de la Independencia de Bolivia. Sabemos que en Jujuy nuestra comunidad es fuerte, trabajadora y solidaria, y que la integración entre Jujuy y Bolivia es muy valiosa”.
En ese sentido, añadió, “este acto tiene un significado muy importante y nos llena de orgullo ser parte de un país con profundas raíces indígenas, originarias y campesinas. Confiamos en que nuestra patria seguirá creciendo y mejorando tanto en lo económico como en lo social”.
Nota audiovisual: https://youtu.be/hS2jYcQZnA8