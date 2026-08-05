San Salvador de Jujuy fortalece su posicionamiento como destino de turismo de reuniones en el Meet Up Argentina

5 agosto, 2026 La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, participa del Meet Up Argentina, el principal encuentro nacional de la industria del turismo de reuniones que se desarrolla en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, presentó la propuesta de la capital jujeña como un destino estratégico para la realización de congresos, convenciones, eventos deportivos y encuentros de gran escala.

Durante su exposición, realizada en conjunto con el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, Córdoba destacó las fortalezas de San Salvador de Jujuy como puerta de entrada a la provincia y centro de distribución para quienes eligen el destino. “San Salvador de Jujuy se promociona como destino de turismo de reuniones y también como un centro de distribución dentro de lo que es la provincia de Jujuy, en el Meet Up, que es el Congreso Nacional de la industria del turismo de reuniones, que se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó.

En ese sentido, explicó que la presentación puso el foco en las oportunidades que ofrece la ciudad por su infraestructura y capacidad de servicios. “Me ha tocado hacer una presentación junto con el Ministerio de Cultura y Turismo, haciendo justamente foco sobre las oportunidades que ofrece San Salvador de Jujuy, por ser la capital de la provincia y por contar con los equipamientos y las plazas adecuadas de hotelería y de servicios de calidad, para que quienes trabajan en la industria del turismo de reuniones, del turismo deportivo y de grandes eventos lleguen a Jujuy y, particularmente, a San Salvador de Jujuy para organizar sus eventos”, señaló.

Asimismo, remarcó que el encuentro permitió generar vínculos con referentes del sector a nivel nacional. “La ocasión me ha permitido tomar contacto con diferentes referentes del sector, que son grandes organizadores de eventos a nivel nacional y que empiezan a ver a Jujuy y a San Salvador con esta oportunidad”, indicó.

Como parte de la promoción del destino, el funcionario presentó un video institucional de la ciudad y mantuvo reuniones con operadores turísticos e inversores interesados en el potencial de crecimiento de la capital jujeña. “Lo que me ha tocado hacer es presentar un video institucional de la ciudad de San Salvador de Jujuy y también hablar con algunos operadores de nivel nacional que ofrecen y venden los destinos turísticos del interior. De la misma manera, también con algunos posibles inversionistas que quieren ir a la ciudad pensando en todo el potencial que tiene para crecer, sobre todo después de la última temporada turística de julio, en la cual tuvimos datos muy positivos y alentadores para el sector turístico en San Salvador de Jujuy”, afirmó.

Finalmente, Córdoba destacó el trabajo conjunto entre los sectores público y privado para consolidar el posicionamiento de la ciudad dentro del segmento del turismo de reuniones. “Quiero manifestar que lo que se ha presentado acá nació a partir también de un diálogo público-privado y de un trabajo y una propuesta de presentación del destino que hemos desarrollado junto con el Buró y la Cámara de Turismo de Jujuy; es decir, sector público y sector privado trabajando de forma articulada”, concluyó.