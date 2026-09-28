Alumnos del Colegio Olga Márquez de Aredez representarán a Jujuy en una final nacional de Cadena 3

28 septiembre, 2026

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió a estudiantes y docentes del Colegio Secundario Nº 59 “Olga Márquez de Aredez”, quienes fueron seleccionados entre más de 1.300 proyectos de todo el país para participar de la instancia final del concurso “Sueños de Radio”, organizado por Cadena 3. El equipo jujeño viajará a Arequito, Santa Fe, para representar a la provincia.

El proyecto presentado por los estudiantes de 3º año, 2ª división, turno mañana, se denomina “Vivamos Jujuy” y propone mostrar la identidad, las tradiciones y las distintas regiones de la provincia a través de la música. La iniciativa logró ubicarse entre los tres proyectos finalistas del certamen nacional, que tiene como figura convocante a la reconocida artista Soledad Pastorutti.

Durante el encuentro, el intendente Jorge destacó el logro alcanzado por los jóvenes y el valor de que puedan llevar la cultura jujeña a distintos puntos del país, “ni más ni menos que Cadena 3, una prestigiosa emisora a nivel de todo el país, de la provincia de Córdoba, con un concurso que encabeza y convoca Soledad Pastorutti, que va a tener ahora una finalísima en la ciudad de Arequito, en Santa Fe. Entre 1.300 proyectos fue elegido uno de la escuela Olga Aredez, de nuestra ciudad, que los chicos han hecho una interpretación extraordinaria de la música jujeña, un tema musical de Soledad, de su última producción, y esto nos llena de orgullo”, expresó.

En este sentido, el jefe comunal resaltó el compromiso de los estudiantes con la cultura local y los alentó ante el desafío que tendrán por delante, “van a estar viajando el miércoles 30 para competir en una finalísima, en el festival que se organiza en Arequito, así que estamos más que orgullosos y felicitar a este hermoso equipo de jóvenes que están trabajando nuestra música, nuestra cultura, nuestra danza e impulsarlos en este nuevo desafío”, sostuvo.

El docente del Colegio Secundario Nº 59 e integrante del equipo, Martín Lazarte, explicó que el concurso “Sueños de Radio” invitó a instituciones educativas de todo el país a presentar proyectos radiofónicos vinculados con distintas temáticas y lugares, “Cadena 3 ha lanzado un concurso a nivel nacional que se llama Sueños de Radio, en el que había que presentar proyectos radiofónicos, donde los chicos podían elegir temáticas para poder describir alguno de los lugares donde pertenecemos. Nosotros elegimos describir a Jujuy a través de la música. Nuestro proyecto se llama ‘Vivamos Jujuy’, y los chicos del 3º año, 2ª división del turno mañana, decidieron que el proyecto sea referido específicamente en mostrar a Jujuy a través de la música, todas las regiones y todas nuestras tradiciones y culturas a través de la misma”, detalló.

Lazarte destacó además la magnitud del logro alcanzado por los estudiantes, al haber quedado entre los tres proyectos seleccionados de más de 1.300 propuestas presentadas a nivel nacional, “nosotros quedamos entre los tres mejores. Tenemos que viajar el 1º de octubre a Arequito, y en el marco del Festival de la Soja, nos van a mencionar el podio de estos tres premios, porque somos tres seleccionados, pero no van a decir quién es el 1º, el 2º y el 3º puesto del mismo certamen”, explicó.

Finalmente señaló, “si lográramos obtener este 1º puesto, el premio es una radio digital para el colegio, que es por el premio que nosotros queremos llegar. Si no, de todas maneras, nos sentimos realmente victoriosos de que nos hayan seleccionado de tantos proyectos y que los chicos puedan representar a la provincia, sobre todo en lo que significa al colegio como institución educativa, de que los chicos no se queden quietos y que tengan esa curiosidad de poder investigar, y de poder dejar en claro que tienen todas las oportunidades dentro de nuestra escuela para hacer lo que más les gusta”, afirmó.

Por su parte, Joaquín, uno de los estudiantes que integra el proyecto, contó cómo comenzó el trabajo y destacó la experiencia que significó para el grupo, “lo empezamos en junio, ya que el demo se debía presentar antes de agosto, la verdad que una experiencia muy linda, y ahora más, ya que vamos a representar a nuestra institución y a Jujuy”, señaló.

El estudiante explicó que la propuesta fue concebida como un programa radial y contó con la participación de distintos integrantes, “el proyecto se trata de un programa radial, fuimos cuatro locutores y otros seis músicos los que lo integraron. En estos momentos estoy con mis compañeros Dai, Melanie y Benja”, comentó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/WhYD_q49qnQ