El Centro Cultural Municipal “Jorge Accame” celebrará sus 12 años con una jornada cultural

El viernes 25, a partir de las 19 horas, el Centro Cultural Municipal “Jorge Accame”, ubicado en el barrio 12 de Octubre, celebrará sus 12 años de vida con una jornada cultural y social que reunirá a los talleristas, profesores y personal municipal que participan de las distintas propuestas que se desarrollan durante todo el año.

Micaela Guaymas, coordinadora del Centro Cultural, explicó que “este viernes 25 tenemos la celebración del 12° aniversario, que si bien fue el 23 de agosto, debido a la realización de las actividades por la Semana del Éxodo Jujeño, trasladamos la fecha conmemorativa para poder juntar a todos los concurrentes que estamos abocados al trabajo: profesores, talleristas y personal municipal”.

Asimismo, destacó que “la idea es poder hacer una gran fiesta para nuestros talleristas, para la gente que viene, que son del barrio y aledaños. Sobre todo, va a comenzar a partir de las 19 horas; vamos a tener una tarde para divertirnos y pasarla bien”.

En este sentido, agregó: “Reencontrarnos, porque muchas veces los que hacen tango no se conocen con los que hacen pintura sobre tela o con quienes realizan otras actividades que desarrollamos acá. Entonces, poder encontrarnos todos en unidad y celebrar estos 12 años apostando a la cultura es importante”.

Al referirse a la actualidad del Centro Cultural Municipal “Jorge Accame”, Guaymas destacó el crecimiento de la propuesta de talleres y la incorporación de nuevas actividades. “Hemos pasado a tener muchos talleres nuevos, hemos abierto muchas grillas; tenemos desde niños hasta adultos mayores asistiendo a nuestras actividades”, señaló.

Además, sostuvo que esta diversidad estará presente durante la celebración: “Lo van a poder ver en la celebración de nuestro cumpleaños. Tenemos talleres de folklore con niños desde los 6 años y comparten el mismo ballet con gente mucho más grande”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/re11h04jz3A