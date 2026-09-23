El Centro Cultural Municipal “Jorge Accame” celebrará sus 12 años con una jornada cultural

El viernes 25, a partir de las 19 horas, el Centro Cultural Municipal “Jorge Accame”, ubicado en el barrio 12 de Octubre, celebrará sus 12 años de vida con una jornada cultural y social que reunirá a los talleristas, profesores y personal municipal que participan de las distintas propuestas que se desarrollan durante todo el año.Micaela Guaymas, coordinadora del Centro Cultural, explicó que “este viernes 25 tenemos la celebración del 12° aniversario, que si bien fue el 23 de agosto, debido a la realización de las actividades por la Semana del Éxodo Jujeño, trasladamos la fecha conmemorativa para poder juntar a todos los concurrentes que estamos abocados al trabajo: profesores, talleristas y personal municipal”.
Asimismo, destacó que “la idea es poder hacer una gran fiesta para nuestros talleristas, para la gente que viene, que son del barrio y aledaños. Sobre todo, va a comenzar a partir de las 19 horas; vamos a tener una tarde para divertirnos y pasarla bien”.
En este sentido, agregó: “Reencontrarnos, porque muchas veces los que hacen tango no se conocen con los que hacen pintura sobre tela o con quienes realizan otras actividades que desarrollamos acá. Entonces, poder encontrarnos todos en unidad y celebrar estos 12 años apostando a la cultura es importante”.
Al referirse a la actualidad del Centro Cultural Municipal “Jorge Accame”, Guaymas destacó el crecimiento de la propuesta de talleres y la incorporación de nuevas actividades. “Hemos pasado a tener muchos talleres nuevos, hemos abierto muchas grillas; tenemos desde niños hasta adultos mayores asistiendo a nuestras actividades”, señaló.
Además, sostuvo que esta diversidad estará presente durante la celebración: “Lo van a poder ver en la celebración de nuestro cumpleaños. Tenemos talleres de folklore con niños desde los 6 años y comparten el mismo ballet con gente mucho más grande”.
Nota audiovisual: https://youtu.be/re11h04jz3A