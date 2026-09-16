La Comisión de Pueblos Indígenas recibió a representantes de la Comunidad Pueblo Coya de Caspalá

16 de septiembre de 2026--

En el Salón Marcos Paz, la Comisión de Pueblos Indígenas presidida por Angélica Castillo recibió a Sonia Batallanos, presidenta de la Comunidad Pueblo Coya de Caspalá, y a Andrea Coronel, Vocal 1°. La delegación expuso necesidades de infraestructura y presentó documentación vinculada con la colectividad.

Batallanos explicó que concurrió en representación del pueblo para plantear situaciones que atraviesan la comunidad. "Hoy me hice presente como autoridad elegida en su momento por todos mis hermanos de la localidad", señaló. Aclaró que algunas situaciones vinculadas con el pueblo fueron difundidas en redes sociales de manera que, según manifestó, no reflejaría la realidad de lo que sucede en Caspalá.

Batallanos expuso las necesidades de la comunidad y presentó documentación que respalda los planteos del colectivo.

Castillo destacó la importancia de generar espacios de diálogo directo con los pueblos indígenas y remarcó que la Comisión trabajará respetando sus formas de organización. "Hoy estuvimos recibiendo a la Comunidad Pueblo Coya de Caspalá, respetando nuestra forma de funcionar y el modo en que vamos a recibir a cada una de las comunidades que requieran acompañamiento del Poder Legislativo", expresó.

La legisladora señaló que durante la reunión la autoridad comunitaria pudo exponer las distintas problemáticas y presentar documentación que respalda la representación del pueblo. Hizo referencia también a la situación judicial que enfrenta el colectivo y a los cuestionamientos difundidos públicamente respecto de la autoridad comunitaria. "Ella pudo presentar actas y notas en donde vemos que está todo en condiciones", sostuvo.

Castillo remarcó que la asamblea constituye la máxima autoridad en estas organizaciones y que sus presidentes concurren ante la Legislatura en tal carácter. "Las comunidades, en su territorio, tienen una forma de organización y una manera de resolver sus problemáticas. Vamos a respetar esa autonomía", afirmó.

Batallanos valoró positivamente el encuentro y el respaldo recibido. "Tuvimos una buena respuesta y un buen acompañamiento de los diputados. Estamos agradecidos con todos los que nos recibieron", expresó.

Andrea Coronel, Vocal 1° de la Comunidad, expresó su agradecimiento a los integrantes de la Comisión por la predisposición para escuchar a la autoridad del pueblo y por las respuestas brindadas durante el encuentro.

Respecto de los pasos a seguir, Castillo indicó que la Comisión analizará los planteos realizados y acompañará las gestiones que resulten necesarias dentro de su ámbito de competencia. Adelantó además que continuará recibiendo a distintos pueblos indígenas de la provincia que requieran plantear sus necesidades ante el Poder Legislativo.

De esta manera, la Comisión de Pueblos Indígenas reafirmó su compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo institucional con las comunidades de Jujuy, atendiendo sus demandas y respaldando las gestiones que correspondan.