La Municipalidad promueve prácticas ambientales durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes

17 septiembre, 2026 En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), la Dirección de Economía Circular, dependiente de la Secretaría de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, continúa desarrollando distintas acciones destinadas a promover el cuidado del ambiente, la separación de residuos y la recuperación de materiales durante las diferentes instancias de la celebración.

De cara a los próximos desfiles y a la exposición de carrozas, la Dirección de Economía Circular llevará adelante acciones de sensibilización y relevamiento, con el objetivo de promover buenas prácticas ambientales entre estudiantes y la comunidad y, al mismo tiempo, conocer cómo se gestionan los materiales utilizados durante la construcción de las carrozas.

Durante los desfiles simples y dobles se promoverá la importancia de la separación y recuperación de materiales inorgánicos reciclables. La propuesta apunta a generar conciencia sobre la correcta separación de los residuos que se generan durante estas actividades y a destacar el aporte que pueden realizar estudiantes y vecinos para mejorar su gestión.

En tanto, durante la exposición de carrozas se realizará una encuesta dirigida a los carroceros para conocer los materiales utilizados en la construcción, cómo son obtenidos y qué destino reciben una vez finalizada la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El relevamiento también comenzó a implementarse en algunos canchones, con el propósito de reunir información sobre las prácticas vinculadas al uso y gestión de materiales durante las distintas etapas de construcción de las carrozas.

Estas acciones se suman a las propuestas que la Dirección de Economía Circular ya llevó adelante durante la FNE. Entre ellas se encuentra el Ecotrueque Estudiantil, una iniciativa de intercambio de materiales recuperados a partir de las campañas de recolección de la Dirección, que permitió articular con instituciones educativas que requerían determinados recursos para la construcción de sus carrozas.

En este marco, se realizaron intercambios con el Bachillerato N° 6 “Islas Malvinas” y el Colegio Nuevo Horizonte por tapas de bebidas; con la Escuela Municipal Marina Vilte por bandejas de telgopor y latas; con el Colegio Secundario N° 59 “Olga Márquez de Aredes” por corchos y envases de leche; y con la Escuela Provincial de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada” por CD y corchos.

Asimismo, durante la Pintada Estudiantil y la Elección Representante Capital, la Dirección de Economía Circular participó con un stand destinado a acercar contenidos ambientales a estudiantes y ciudadanos. A través de juegos, actividades participativas y material informativo, se abordaron distintas temáticas vinculadas al cuidado del ambiente y a la incorporación de buenas prácticas durante los festejos.

Con estas acciones, la Municipalidad busca acompañar la Fiesta Nacional de los Estudiantes desde una perspectiva ambiental, promoviendo la separación, recuperación y reutilización de materiales y generando herramientas para conocer y fortalecer las prácticas sustentables vinculadas a la celebración.