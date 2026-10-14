Arte público. Murales en Jujuy: San Francisco sumó una nueva obra de artistas jujeños

Josefina Sosa y Juan Pablo Ramírez realizaron la intervención en Valle Grande, donde también se desarrollan acciones del Corredor Provincial de Murales.

13 DE OCTUBRE DE 2026

La localidad de San Francisco, en el departamento Valle Grande, sumó un nuevo mural realizado por los artistas Josefina Sosa y Juan Pablo Ramírez. La intervención fue impulsada por la Coordinación de Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura, que promueve los murales y otras expresiones artísticas en el territorio provincial.

La obra incorpora una nueva expresión visual al espacio público de San Francisco y amplía las acciones culturales desarrolladas en las localidades del interior. Estas iniciativas buscan fortalecer la actividad artística, promover el trabajo de los creadores y acercar sus producciones a la vida cotidiana de las comunidades.

El Corredor Provincial de Murales y el arte en territorio

La nueva intervención se suma al trabajo territorial de la Coordinación de Derechos Culturales, que también impulsa el Corredor Provincial de Murales, una iniciativa destinada a promover el muralismo y poner en valor los espacios públicos de distintas localidades jujeñas.

En septiembre, el programa incorporó una obra en la localidad de Valle Grande, realizada por María Luisa Sosa, Milagros Pérez y Ezequiel Ramírez. Aquella intervención recuperó elementos vinculados con el entorno y las características de la comunidad.

La presencia de nuevas obras en el departamento Valle Grande permite ampliar los espacios de circulación del arte y dar continuidad a las acciones culturales fuera de los principales centros urbanos.

Con el mural realizado por Sosa y Ramírez en San Francisco, la Secretaría de Cultura continúa desarrollando propuestas que vinculan la producción artística con los espacios compartidos y el ejercicio de los derechos culturales.