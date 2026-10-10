Carlos Sadir inauguró la ExpoJuy 2026 y resaltó su potencial para generar inversiones y negocios

La muestra reúne a empresas locales e internacionales y genera oportunidades de negocios e inversión, con eje en la producción, la minería y la integración regional a través del Corredor Bioceánico.

10 DE OCTUBRE DE 2026

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de apertura de la ExpoJuy y destacó que la muestra generará nuevas oportunidades de negocios y contribuirá al fortalecimiento de las inversiones en el sector privado productivo.

Sadir indicó que la 17°edición de la ExpoJuy se destaca por su importancia para la promoción de la producción local y la vinculación con empresarios internacionales de países como Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia. Asimismo, afirmó que el evento ofrece una plataforma para fortalecer el Corredor Bioceánico y contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

A su vez, señaló que la minería, un sector clave para la provincia, tiene una representación significativa en la ExpoJuy, lo que permite a las empresas mostrar su trabajo y su impacto en la generación de empleo y el desarrollo de las comunidades.

Por último, agradeció a los expositores por su esfuerzo y destacó la oportunidad de mostrar al mundo el potencial de Jujuy y las provincias vecinas. También valoró la colaboración entre empresarios de diferentes países, especialmente en el ámbito minero, como un factor fundamental para el crecimiento económico regional.

34 años ininterrumpidos de ExpoJuy

Por su parte, Jorge Gurrieri, titular de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, destacó que la muestra lleva 34 años promoviendo el desarrollo de la provincia y remarcó la importancia de la colaboración entre el Gobierno, los empresarios y otros actores para aprovechar las oportunidades comerciales, especialmente a través del Corredor Bioceánico de Capricornio, que conecta a Jujuy con los mercados regionales.

Gurrieri agradeció la presencia de las diversas autoridades y mencionó el papel de la televisión pública en la promoción de Jujuy. Además, hizo un llamado a continuar trabajando en la integración regional y la exportación, y enfatizó la necesidad de renovación en la conducción de la entidad que representa.

Por último, expresó su optimismo respecto del potencial de Jujuy y destacó la importancia de la ExpoJuy para generar nuevos vínculos y oportunidades comerciales.

Mostrar el potencial que tiene Jujuy

En tanto, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Abud, puso de relieve la importancia de la creación de parques industriales privados en Argentina, con especial énfasis en el potencial de Jujuy, y agradeció la participación y el esfuerzo de quienes hicieron posible la ExpoJuy.

El funcionario mencionó logros recientes, como la firma del contrato para la Zona Franca de La Quiaca y la realización de un seminario sobre litio. Asimismo, señaló que, a pesar de los desafíos económicos, Jujuy mantiene su compromiso con el crecimiento y el desarrollo industrial, y resaltó la colaboración entre empresarios y funcionarios para fomentar el progreso de la región.

Avanzar en la integración argentino-chilena

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, puso énfasis en la importancia de la integración entre Chile y Argentina, especialmente en áreas como la producción agropecuaria, los alimentos y la minería. También mencionó que la participación de empresarios chilenos en la ExpoJuy podría facilitar oportunidades de negocios con productores jujeños.

El mandatario chileno destacó el potencial del litio en la región y la necesidad de que los productores jujeños se reconozcan como exportadores. Además, propuso utilizar los puertos chilenos para exportar productos jujeños al mundo y remarcó que el Corredor Bioceánico no debe entenderse únicamente como una vía de transporte, sino también como una herramienta para impulsar la inversión y el desarrollo económico.

Díaz Cortés concluyó agradeciendo la oportunidad de abordar estas importantes temáticas vinculadas con la integración y el desarrollo.

Cabe señalar que la muestra recibió reconocimientos por su importancia por parte del Senado y el Congreso de la Nación, así como de los municipios de San Salvador de Jujuy y La Quiaca, y de la Legislatura provincial.

Autoridades presentes

Además de los mencionados, estuvieron presentes el vicegobernador, Alberto Bernis; el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; el obispo diocesano de Jujuy, monseñor Daniel Fernández; legisladores y legisladoras nacionales; ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial; jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Jujuy; diputados provinciales; e intendentes y comisionados municipales de la provincia.

También asistieron jefes comunales de localidades de la provincia de Salta; el cónsul de Paraguay, Víctor Benítez; el cónsul de Chile, Cristian Oschilewski Lucares; el cónsul de Bolivia, Juan Ino Mamaní; concejales de ciudades jujeñas; concejales y autoridades de Calama, Chile; autoridades de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales del Gobierno de Antofagasta; representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras; de la Asociación de Parques Industriales de Argentina; de la Cámara de Turismo de Calama; del Colegio de Arquitectos de la Región de Antofagasta; y autoridades y funcionarios del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Agencia Ejecutiva del Corredor Bioceánico de Capricornio.

Sobre la ExpoJuy

La 17° edición de la muestra multisectorial se desarrolla del viernes 9 al lunes 12 de octubre en Ciudad Cultural, con más de 200 espacios, propuestas gastronómicas, rondas de negocios, actividades para emprendedores y espectáculos en vivo.

La muestra abre sus puertas de 15 a 24 horas, mientras que los espectáculos comienzan a partir de las 20. La entrada general tiene un valor de $9.000.

Más de 200 expositores

La ExpoJuy cuenta con más de 200 espacios destinados a empresas de servicios, comercios, emprendimientos, minería, producción y organismos públicos. La propuesta también incluye un polo gastronómico, espacios de juegos y sectores cubiertos y descubiertos.

Entre las novedades de esta edición se destaca la participación internacional. Una misión comercial está integrada por 48 empresas de Chile, mientras que también llegaron delegaciones de Bolivia vinculadas con la integración regional y el Corredor Bioceánico de Capricornio.

Además, durante cada jornada se desarrollan rondas de negocios entre empresas locales, nacionales e internacionales, con el objetivo de generar nuevos vínculos comerciales, abrir mercados y promover alianzas estratégicas.