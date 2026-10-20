El hospital Materno Infantil convoca a los jujeños a sumarse a la función solidaria del Circo Ánima

La presentación será el jueves 22 de octubre, a las 21 horas, y lo recaudado se destinará al hospital. Las entradas se pueden adquirir en la Dirección del hospital, con diversas opciones de pago.

20 DE OCTUBRE DE 2026

El hospital Materno Infantil convoca a la comunidad jujeña a participar de una función solidaria del Circo Ánima, con el espectáculo Abre tus alas, de Flavio Mendoza. La presentación se realizará este jueves 22 de octubre, a las 21 horas, y tendrá como objetivo recaudar fondos para contribuir al trabajo que desarrolla la institución en la atención de niños, niñas y madres.

El director de Gestión del hospital, Marcelo Labarta, destacó la importancia de esta iniciativa y convocó a la población a sumarse a la propuesta. “Es algo novedoso, es algo nuevo para nosotros inclusive, habernos embarcado en esta linda campaña de solidaridad”, expresó.

Asimismo, remarcó que todo lo recaudado será destinado al hospital Materno Infantil, en beneficio de los pacientes que reciben atención en el establecimiento. También manifestó su confianza en la solidaridad de la comunidad jujeña para acompañar esta acción.

Por su parte, la vicedirectora a cargo de la Gestión Médica, Mónica Carles, agradeció a Flavio Mendoza y a su productora por brindar la posibilidad de realizar esta función a beneficio del nosocomio. En ese sentido, recordó que el hospital atiende diariamente la salud de niños, bebés y madres, y destacó la importancia de contar con el apoyo de la población para contribuir a su funcionamiento.

Carles también invitó a disfrutar de un espectáculo de estas características, que forma parte de las últimas funciones del Circo Ánima en la provincia, y a aprovechar la oportunidad de colaborar con la institución.



