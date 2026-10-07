Vecinos se acercaron al nuevo Ecopunto en B° Cuyaya para promover el reciclaje y el compostaje

7 octubre, 2026 En el marco de las acciones de promoción del cuidado del ambiente, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso la habilitación de un nuevo Ecopunto en el barrio Cuyaya, ubicado en Baldi esquina La Porteña. Se trata del sexto Ecobarrio en Acción, que se sumó a la iniciativa destinada a que los vecinos realicen la disposición y recuperación de materiales reciclables.

Con más detalles, el director de Economía Circular, Marcelo Molina explicó que en el Ecopunto “los vecinos pudieron dejar plásticos, botellas, bidones, latas de aluminio y otros metales, además de papel y cartón”.

Aclaró, “este punto estuvo a cargo de Adriana, quien realiza una tarea muy importante con el compostaje y con todo lo que recibe de los vecinos cercanos, ya que se realizó una campaña puerta a puerta en instituciones y viviendas del sector para informar a la comunidad sobre el funcionamiento del Ecopunto”.

Molina añadió, “la frecuencia de recolección se adapta a la cantidad de materiales que acerquen los vecinos, con una realización semanal, dos veces por semana o de manera mensual, según la necesidad”.

Consultada sobre la actividad, Adriana Diez, responsable del Ecopunto hizo referencia al compostaje como herramienta de concientización y la importancia de incorporar el cuidado ambiental como un hábito cotidiano, “puesto que esto no es una moda, sino una forma de vida y hacernos responsables cada uno de la basura que generamos”, sostuvo.

En este lugar –explicó Diez- “se desarrollan distintas experiencias de compostaje utilizando restos orgánicos de la cocina, como frutas y verduras, ya que la iniciativa busca que cada familia pueda implementar su propia compostera, incluso cuando no dispone de grandes espacios”.

“También se trabaja en la reutilización de materiales y en la recuperación de distintos residuos, como botellas y envases plásticos, saquitos de té para compostaje, aceite de cocina usado, pilas en desuso, llaves, candados, cuadernos, libros y cartones”, comentó.

La responsable del Ecopunto destacó además el trabajo conjunto con instituciones educativas, con el objetivo de que los niños y niñas incorporen hábitos vinculados al reciclaje y luego puedan transmitirlos en sus hogares. “Estamos trabajando con la escuela para que los niños aprendan, porque ellos son los que llevan los mensajes a las casas”, explicó.

Finalmente, invitó a los vecinos a sumarse a la propuesta y acercar sus materiales reciclables, destacando que el objetivo es avanzar hacia una ciudad más limpia y generar conciencia sobre la responsabilidad de cuidar el ambiente para las próximas generaciones.

Nota audiovisual: https://youtu.be/HXTDZPam5FI