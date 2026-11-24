23 noviembre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy concretó la entrega de indumentaria oficial para el plantel de profesores de la Dirección de Deportes de Alto Comedero, reforzando la identidad institucional y preparando el inicio de las colonias de vacaciones 2027.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en el marco de las políticas públicas de contención social y fomento de la actividad física, realizó una importante entrega de indumentaria deportiva oficial destinada a los profesores que integran la Dirección de Deportes de la Delegación de Alto Comedero. La iniciativa busca otorgar identificación visual y sentido de pertenencia a los docentes en cada uno de los centros deportivos y espacios municipales del populoso distrito capitalino.

Al respecto, el director general de Deportes y Recreación de la Municipalidad, Gustavo Hiruela, ponderó la decisión del jefe comunal de dotar de indumentaria oficial a todo el equipo de profesores manifestando: “la verdad que es un placer acompañar en Alto Comedero con esta esta entrega dispuesta por nuestro intendente “Chuli” Jorge; se trata de indumentaria oficial del Municipio para que nuestros profesores se sientan totalmente identificados, tengan sentido de pertenencia y sobre todo este poder marcar en todos los lugares donde se radica y ramifica la actividad deportiva de Alto Comedero y Centro”.

Asimismo, refiriéndose a la labor interinstitucional y la extensión territorial de los programas deportivos, Hiruela resaltó la coordinación entre las distintas áreas municipales para consolidar la oferta recreativa en los barrios. El director general agregó que “la Dirección General de Deportes, con esta entrega de material deportivo e indumentaria está desarrollando un trabajo mancomunado con la Secretaría de Gobierno y desarrollando actividades en todos los espacios municipales”.

Por su parte, el director de Deportes de Alto Comedero, Benicio Ruiz, detalló la composición del equipamiento recibido y valoró la continuidad del acompañamiento brindado por la Intendencia. Ruiz explicó: “es un elemento identificatorio para cada uno de estos profesores, que se suma a la previa entrega de otros recursos materiales que hizo el intendente Jorge unos días consistente en pelotas, colchonetas, aros, conos y, con esta indumentaria, se viene a complementar para que nuestros profes puedan realizar sus actividades en las distintas disciplinas deportivas y recreativas en cada uno de los centros deportivos acá en el distrito Alto Comedero, tanto con los niños, con los jóvenes, adolescentes y la familia”.

Enfocándose en las metas institucionales y la proyección del ciclo veraniego, el responsable deportivo del sector precisó las características del kit entregado y la oferta gratuita del municipio. Ruiz concluyó señalando que el equipamiento “consta de una campera, una remera y un pantalón; con esta entrega venimos a cerrar la temporada 2026 y nos ponemos ya a modo colonia de vacaciones. Si bien todos los años cerca de 600 chicos son los que acuden totalmente gratis a nuestra escuela deportiva recreativa municipal, en las colonias de vacaciones se duplica esa cantidad atraídos por la oferta que le realizamos del Municipio, como por ejemplo salida, paseo, cine, pileta, juego recreativo, deportivo”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/uaKEiVkIDBs