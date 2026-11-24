Condenan a prisión perpetua al acusado de matar a una de sus hijas mellizas e intentar asesinar a la otra en El Perchel

Producto de una investigación realizada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Tribunal en lo Criminal condenó a P. G. Q. a la pena de prisión perpetua por la muerte de una de sus hijas mellizas recién nacidas y la tentativa de homicidio de su hermana, en un hecho ocurrido en julio de 2017 en Angosto del Perchel, jurisdicción de Huacalera.

El debate oral y público se desarrolló ante un Tribunal integrado por Felicia Ester Barrios, como presidenta de trámite, y los vocales Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos.

Actuó ante el Tribunal el fiscal Aldo Lozano, quien tuvo a su cargo la investigación de la causa y sostuvo la acusación del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N.º 3, cuyo equipo de trabajo desarrolló una labor sostenida, minuciosa y técnicamente especializada durante casi diez años, reuniendo los elementos probatorios necesarios para acreditar los hechos y sostener la acusación. En este trabajo también fue fundamental la intervención de la División Homicidios de la Brigada Capital y de efectivos de la Seccional 14 de Tilcara, que realizaron tareas investigativas y técnicas que contribuyeron al esclarecimiento del caso y permitieron alcanzar esta sentencia condenatoria.

La Fiscalía acusó a P. G. Q. por dos hechos de homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en coautoría: uno consumado, por la muerte de una de las niñas, y otro en grado de tentativa y en coautoría, respecto de su hermana melliza, que logró sobrevivir.

Durante el debate oral se analizaron distintos elementos probatorios incorporados a la causa, entre ellos informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de efectivos policiales que intervinieron en el hallazgo de las recién nacidas.

Asimismo, los estudios genéticos realizados durante la investigación permitieron establecer que el acusado era el padre biológico de ambas niñas.

Tras analizar las pruebas producidas durante el juicio, el Tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado y lo condenó a la pena de prisión perpetua por los delitos endilgados por el MPA.

El caso

El hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de julio de 2017, luego del nacimiento de las mellizas en una vivienda rural de Angosto del Perchel, jurisdicción de Huacalera.

Según la hipótesis sostenida por la Fiscalía, ambas recién nacidas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida. Posteriormente, habrían sido colocadas dentro de una bolsa y abandonadas en las inmediaciones del inmueble.

Las niñas fueron encontradas horas después y trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Una de ellas falleció, mientras que la otra sobrevivió luego de permanecer internada durante un prolongado período y recibir tratamiento especializado.

Tras permanecer prófugo durante más de ocho años, el acusado fue detenido en diciembre de 2025 cuando intentaba ingresar nuevamente al territorio argentino por un paso fronterizo. 14:14

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