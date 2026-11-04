Elena Roger vuelve al Teatro Mitre con un concierto a piano y voz

En el Teatro Mitre, la cantante recorrerá clásicos de Evita, Piaf y el tango junto a Nicolás Guerschberg. Será el domingo 22 de noviembre a las 20.

Las canciones de Evita, Piaf y otros clásicos de la música popular formarán parte del regreso de Elena Roger a Jujuy. El domingo 22 de noviembre, a las 20 horas, ofrecerá un concierto junto al pianista Nicolás Guerschberg en el Teatro Mitre, donde ya actuó en 2025.

Las canciones que marcaron su carrera

Una voz y un piano bastan para construir el espectáculo. Roger recupera canciones de distintas etapas de su trayectoria, desde los musicales que protagonizó en Londres y Broadway hasta el tango, el rock argentino y clásicos internacionales interpretados en diferentes idiomas.

El repertorio anunciado incluye No llores por mí Argentina, de Evita; La vie en rose y Je ne regrette rien, vinculadas con el universo musical de Edith Piaf; y Balada para un loco, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.

La selección refleja una carrera que llevó a la artista por escenarios de Buenos Aires, Londres, Nueva York y Madrid. En 2006 fue elegida para protagonizar Evita en el West End londinense, producción que llegó a Broadway en 2012 junto a Ricky Martin. Su interpretación de Piaf le valió el prestigioso Premio Laurence Olivier.

Además de su trayectoria en el teatro musical, Roger desarrolló proyectos discográficos propios y colaboraciones con Escalandrum, el sexteto dirigido por Daniel «Pipi» Piazzolla, con el que exploró la obra del compositor argentino.

Teatro Mitre: entradas y detalles de la función

La presentación forma parte del Tour 2026, que llevará a la cantante a Salta el sábado 21 de noviembre, antes de su llegada a Jujuy, y continuará posteriormente por Córdoba y otras ciudades del país.

El concierto tendrá una duración aproximada de 60 minutos y se realizará en la Sala Mayor del teatro, ubicado en General Alvear 1009, San Salvador de Jujuy.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del teatro. La organización informa que no se permite el ingreso de menores de cinco años ni el acceso a la sala una vez comenzada la función.