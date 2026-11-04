Estudiantes jujeños representarán a la provincia en una competencia nacional de autos eléctricos

La Escuela de Educación Técnica N° 1 de Palpalá presentó dos vehículos construidos por alumnos de Electromecánica e Informática, que representarán a la provincia en una competencia nacional.

04 DE NOVIEMBRE DE 2026

La Escuela de Educación Técnica N° 1 de Palpalá presentó los dos autos eléctricos con los que participará del Desafío ECO YPF 2026, una competencia nacional que reúne a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país para poner a prueba vehículos eléctricos diseñados y construidos por ellos mismos.

El certamen se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, provincia de Buenos Aires, y contará con la participación de instituciones educativas de distintas jurisdicciones.

La propuesta de la escuela palpaleña involucra a estudiantes de segundo a quinto año de las especialidades de Electromecánica e Informática, organizados en dos equipos: uno femenino y otro mixto.

La iniciativa comenzó en mayo y reúne el trabajo de docentes y alumnos que, durante los últimos meses, dedicaron horas fuera del horario escolar, incluidos sábados y domingos, para avanzar en el diseño, armado y puesta a punto de los vehículos.

La docente Analía Flores explicó que la institución participará con un equipo femenino y otro mixto, y destacó la importancia de compartir con la comunidad el proceso de trabajo. Por su parte, Vilma Maizares señaló que se trata de una propuesta interdisciplinaria que integra conocimientos de ambas especialidades.

En tanto, el docente José Vargas valoró especialmente el alcance pedagógico de la participación: “Es una gran experiencia, ofrece mucha riqueza de aprendizaje para ellos. Sobre todo en esta edad, para los chicos de 14 y 15 años, despierta curiosidad sobre qué es lo que van a estudiar después y qué pueden continuar”.

Acompañamiento del Gobierno de Jujuy

Finalmente, los docentes agradecieron el respaldo de sponsors, comercios, instituciones y del Gobierno de Jujuy, que colaboraron con distintos aportes para concretar el proyecto, entre ellos el transporte de la delegación.

De esta manera, la participación en el Desafío ECO YPF representa una oportunidad para que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en el aula, desarrollen habilidades técnicas y compartan sus experiencias con jóvenes de escuelas de todo el país.