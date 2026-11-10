Jujuy Florece celebrará su sexta edición con tres jornadas de capacitación, diseño y producción floral

10 noviembre, 2026

El intendente Raúl “Chuli” Jorge presentó una nueva edición de esta propuesta que se desarrollará los días 13, 14 y 15 de noviembre, de 8 a 21 horas, en la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, con exposición de plantas y flores, capacitaciones, talleres y actividades para toda la comunidad.

La ciudad se prepara para vivir la sexta edición de Jujuy Florece, una propuesta que reúne a productores, floricultores y amantes de la naturaleza en torno a la producción, el diseño floral y las prácticas amigables con el ambiente. El evento, organizado por APPOJUY junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se desarrollará durante tres jornadas en la tradicional playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril.

Durante la presentación, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la continuidad y el crecimiento de esta iniciativa, que con los años se consolidó como parte de la agenda y la tradición urbana de la ciudad. “Es un agrado tener a la gente de APPOJUY, a Graciela, a Hugo y tantos amigos de tantos años, repitiendo este modelo que cada vez se consolida más y que ya forma parte de la tradición urbana”, expresó. Asimismo, valoró el acompañamiento municipal para fortalecer una actividad que combina capacitación, asesoramiento, ofertas especiales y propuestas vinculadas a los arreglos florales para las próximas celebraciones.

Por su parte, el presidente de APPOJUY, Miguel Rojas, explicó que durante las tres jornadas, de 8 a 21 horas, habrá capacitaciones, talleres y una importante exposición de trabajos realizados por los asociados. “Queremos destacar la propuesta de APPOJUY, con un diseño central que reúne mucha artesanía, trabajo manual y la participación de nuestros asociados para vestir de gala el Paseo de las Plantas durante estas tres jornadas”, señaló. También invitó a los vecinos a recorrer la muestra y conocer el trabajo del sector de la floricultura, haciendo especial hincapié en las prácticas de producción amigables con el medio ambiente.

En tanto, Graciela Sánchez, integrante de APPOJUY, detalló que la programación incluirá actividades vinculadas con la huerta urbana, iniciación a la lombricultura, cuidado de árboles, alimentación y nutrición saludable, además de arte floral y espacios de diseño. “Es una propuesta maravillosa que invita al disfrute, al bienestar y a conectarse con la naturaleza. Tenemos una variedad de actividades para que las familias puedan visitarnos durante el fin de semana y disfrutar”, manifestó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/zgDBcKqh3yE