Con la moderación del Profesor Roberto Bernal y la presencia de referentes de varios espacios políticos en la UCASAL, el Lic. Luciano Demarco en el dia de ayer presentó su libro:

¿Quién quiere (aprender a) ser intendente?

Gobernar, resistir y entender el poder desde adentro.

La obra propone una mirada en primera persona sobre la experiencia de gobernar, tomar decisiones, atravesar conflictos, reconocer errores y comprender cómo funciona el poder cuando se lo vive desde adentro.

En la presentación, Demarco -ex intendente de Perico- aclaró que más que una memoria de gestión, el libro plantea una reflexión sobre la política, la responsabilidad, las relaciones humanas, el costo personal de la función pública y los aprendizajes que quedan después de una experiencia intensa de gestión.



