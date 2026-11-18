Sadir dialogó con jóvenes sobre educación, deporte, producción y las oportunidades de desarrollo para Jujuy

El encuentro “Jujuy Hace” reunió en la Plaza España de Casa de Gobierno a cuatro jóvenes referentes de distintos ámbitos, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas sobre el presente y el futuro de Jujuy.

18 DE NOVIEMBRE DE 2026

El gobernador Carlos Sadir mantuvo un encuentro con cuatro jóvenes de distintos sectores de la provincia, en el marco de la charla “Jujuy Hace”. Durante el intercambio, dialogaron sobre las oportunidades de formación, el desarrollo productivo, la actividad minera, el deporte, el emprendedurismo y el papel de las nuevas generaciones en el crecimiento de Jujuy.

Participaron Fernando Cunchila, estudiante de Ingeniería Química vinculado a proyectos de investigación en química minera; Josefina Orrabali, instructora de taekwondo y referente deportiva; Yanina Farfán, emprendedora gastronómica dedicada a la promoción de los saberes ancestrales; y Cyntia Fernández, estudiante de Ingeniería Química de Palpalá, con experiencia de capacitación internacional.

Durante la charla, los jóvenes compartieron sus perspectivas sobre las posibilidades que ofrece Jujuy en sus respectivos ámbitos. Destacaron el potencial de los recursos humanos, la formación profesional, la importancia del deporte, la identidad gastronómica y las oportunidades de crecimiento científico e industrial.

Educación y formación para el desarrollo

Sadir destacó que la educación es la base de la sociedad y una herramienta fundamental para generar oportunidades. En ese sentido, mencionó la apertura de la carrera de Medicina en Libertador General San Martín, los convenios con universidades para ampliar la oferta formativa y las inversiones en infraestructura educativa, como la Ciudad de las Artes.

“La educación es la base de la sociedad. Es lo primero y es fundamental la formación”, expresó el gobernador, quien remarcó la importancia de facilitar el acceso a estudios y capacitaciones para que los jujeños puedan desarrollar sus proyectos.

El deporte como herramienta de formación

El mandatario también puso en valor el deporte como espacio de aprendizaje y transmisión de valores. Mencionó las intervenciones en polideportivos, el estadio que se construye en Alto Comedero y el acompañamiento a clubes, centros deportivos y deportistas mediante becas y subsidios.

“Me interesa que el Gobierno apoye a los deportistas que participan en distintas disciplinas. Me encanta que nuestros deportistas nos representen”, manifestó.

Emprendedores e identidad productiva

En materia de emprendedurismo, Sadir destacó las líneas de crédito del Consejo de la Microempresa, las medidas de alivio fiscal y la reducción de trámites burocráticos para facilitar el desarrollo de proyectos.

También resaltó las iniciativas que recuperan saberes ancestrales y promueven la producción local, como el Festival del Yacón y el Festival del Alfajor en El Carmen, que generan espacios para visibilizar y comercializar productos jujeños.

Minería y oportunidades laborales

La actividad minera fue otro de los temas centrales. Sadir destacó el posicionamiento de Jujuy en la producción y exportación minera, con emprendimientos de litio en Olaroz y Cauchari y producción de plata.

Asimismo, señaló que el sector genera más de 10.000 puestos de trabajo y dinamiza las economías de las localidades cercanas, impulsando también actividades vinculadas con el comercio, la hotelería, la gastronomía y los servicios. En ese marco, subrayó la importancia de fortalecer la capacitación técnica para responder a las demandas de la industria.

El protagonismo de los jóvenes en el futuro de Jujuy

Finalmente, Sadir destacó el talento y la capacidad de las nuevas generaciones, y mencionó el potencial de crecimiento de sectores como las energías renovables, la minería y la industria, junto con proyectos como el parque solar Cauchari y la Zona Franca de Perico.

“Jujuy tiene muchísimos jóvenes que trabajan, estudian y nos representan. Hacen cosas por Jujuy y por su crecimiento. Jujuy tiene un gran futuro para seguir creciendo y desde el Gobierno vamos a continuar acompañando y promoviendo herramientas y oportunidades”, concluyó.



