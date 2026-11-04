Últimos días de recepción de trabajos para la 3° Jornada Provincial de Investigación en Salud

Las inscripciones se encuentran abiertas de manera virtual. El envío de resúmenes de expositores podrá realizarse hasta el 18 de noviembre.

04 DE NOVIEMBRE DE 2026

El viernes 27 de noviembre en el Salón Auditórium del Ministerio de Salud de Jujuy de 8:30 a 13:30 horas se realizará la 3° edición de la Jornada Provincial de Investigación "La ciencia de la Salud entre cerros, quebradas, selvas y valles", espacio de encuentro y debate para investigadores, profesionales, estudiantes y representantes de instituciones interesadas.

A cargo de la Unidad de Investigación en Salud de la Subdirección de Formación y Capacitación de la cartera sanitaria, las Jornadas contarán con las categorías de Asistente o Expositor con inscripción sin costo en ambos casos. En la instancia se presentarán agendas y líneas prioritarias de investigación provincial y nacional, se cumplirá con la exhibición de trabajos en formato e-póster y se darán a conocer los resultados del ciclo de seminarios en “Metodología de la Investigación en Salud”.

Mientras las inscripciones para participar continúan abiertas, la cartera sanitaria recuerda que el envío de resúmenes de expositores podrá realizarse hasta el 18 de noviembre, fecha límite de la última prórroga.

Últimos días de inscripciones

Tanto para asistentes como para expositores, la inscripción gratuita se debe registrar en https://h1.nu/1z2jl

Requisitos para la presentación de trabajos



