COPLEROS PRESENTARON EL VIDEO CLIP "RIO XIBI XIBI" EN EL ANFITEATRO "LAS LAVANDERAS"

HEMOS VIVIDO ANOCHE UNA DE LAS NOCHES MÁS EMOTIVAS DE NUESTROS 22 AÑOS DE HISTORIA.
PRESENTAMOS OFICIALMENTE EL VIDEO CLIP DE NUESTRO ESTRENO "RIO XIBI XIBI" Y ASÍ CORONAMOS UNA INTENSA LABOR.
VARIAS SEMANAS CARGADAS DE MUCHAS BELLAS SENSACIONES, ENTREGAMOS EN EL ANFITEATRO LAS LAVANDERAS NUESTRO CANTO Y NUESTRO CORAZÓN A NUESTRA CIUDAD Y NUESTRA GENTE.
GRACIAS A TODOS QUIENES APOYARON LA IDEA DE LA CANCION Y EL VIDEO DESDE EL PRINCIPIO A :
INTENDENTE CHULI JORGE,
CARI ARGAÑARAS,
PABLO QUISPE Y SILVINA DE "LA CLEMENTINA AUDIO VISUAL", LOS MUSICOS QUE PARTICIPARON DE LA GRABACIÓN,
LEO CALIZAYA,
WALTER ALBA,
CRISTIAN MÉRIDA,
DANIEL CHOQUE,
JUAN MAMANI,
PILO PUCH,
ANOCHE EN EL SHOW EDU FLORES, A TOMÁS DE CAMISAS A CABURE, A MIGUEL DE LAZZARO POR LA PILCHA,
CIB UESTRA QUERIDA HERMANA,
GABI CUCHIARO DE CENTRO HOGAR,
BALLET LA JUVENTUD PROLONGADA POR EL AGUANTE DE SIEMPRE..NUESTRA FAMILIA AMIGOS Y SERES QUERIDOS QUE NOS BRINDAN INCONDICIONAL APOYO EN ESTE CAMINO..
GRACIAS DE CORAZON A TODOS Y LA HISTORIA CONTINÚA..
GRACIAS JUJUY POR INSPIRARNOS SIEMPRE!!! A SEGUIR LATIENDO Y SOÑANDO..ABRAZOS COPLEROS!!
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