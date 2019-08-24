Portada Cultura jujuy Locales EL DÍA DEL NIÑO : EN LAS 30 HECTÁREAS ALTO COMEDERO ORGANIZADO POR FAMILIA BERDU CON LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURO DE JUJUY
Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )
|EL DIÁ DEL NIÑO,ORGANIZADO POR LA FAMILIA BERDU MADRE E HIJO, JUNTO AL INSTITUTO DE SEGURO DE JUJUY. SE AGRADESE LA COLABORACIÓN DEL CLUB DE FUTBOL ESMALTA 45 , NIDO PARQUE BELGRANO , PELUCHES PRODUCIONES Y VARIAS PERSONAS MAS QUE SE MANTUVIERON EN EL ANONIMATO
0 comentarios:
Publicar un comentario