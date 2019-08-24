EL DÍA DEL NIÑO : EN LAS 30 HECTÁREAS ALTO COMEDERO ORGANIZADO POR FAMILIA BERDU CON LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURO DE JUJUY

EL DÍA DEL NIÑO : EN LAS 30 HECTÁREAS ALTO COMEDERO ORGANIZADO POR FAMILIA BERDU CON LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURO DE JUJUY

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EL DIÁ DEL NIÑO,ORGANIZADO POR LA FAMILIA BERDU MADRE E HIJO, JUNTO AL INSTITUTO DE SEGURO DE JUJUY.  SE AGRADESE LA COLABORACIÓN DEL CLUB DE FUTBOL ESMALTA 45 , NIDO PARQUE BELGRANO , PELUCHES PRODUCIONES Y VARIAS PERSONAS MAS QUE SE MANTUVIERON EN EL ANONIMATO





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Periodista: huellas de jujuy

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