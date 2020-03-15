"DURO GOLPE AL NARCOMENUDEO"

CONFORME INVESTIGACIÓN PRELIMINAR MATERIALIZADA POR PERSONAL ESPECIALISTA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, DESTACADO EN LA APDC, RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE JUJUY, SE INSTALÓ UN CONTROL VEHICULAR EN LAS INMEDIACIONES DE BARRIOS ALEDAÑOS A LA ZONA CÉNTRICA. EN HORAS DE LA TARDE DEL PASADO VIERNES, SE OBSERVA LA APROXIMACIÓN DE UN AUTOMÓVIL DE COLOR BLANCO CON 3 OCUPANTES, A QUIEN SE LE IMPARTE LA VOZ DE ALTO PARA EL CORRESPONDIENTE CONTROL, CONDUCTOR ÉSTE QUE SIN ACATAR LAS ÓRDENES DEL PERSONAL POLICIAL SE DA RAUDAMENTE A LA FUGA, LO CUAL AMERITÓ UNA INMEDIATA PERSECUCIÓN DEL VEHÍCULO EN CUESTION. EN UN MOMENTO DETERMINADO SE OBSERVA EL DESCENSO DE DOS PERSONAS DEL RODADO, CONTINUANDO EL CONDUCTOR CON LA VELOZ HUÍDA. A POCOS KILÓMETROS Y A UNA DISTANCIA PRUDENCIAL POR UN CAMINO DE TIERRA (APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL MÓVIL QUE ERA SEGUIDO) EL PERSONAL ACTUANTE OBSERVA QUE DETIENE SU MARCHA UNOS INSTANTES, PARANDO UNOS SEGUNDOS, PARA LUEGO ACELERAR NUEVAMENTE CON DIRECCIÓN HACIA EL BARRIO CENTRO DE DICHA CIUDAD. AL REALIZARSE UN RASTRILLAJE POR EL LUGAR DONDE EL RODADO DETUVO SU MARCHA, SE APERSONA UNA SEÑORA QUIEN MANIFIESTA DE FORMA VOLUNTARIA, QUE SE ENCONTRABA DESCANSANDO, CUANDO UNA PERSONA QUE LLEGÓ RÁPIDAMENTE EN UN AUTO BLANCO, ARROJÓ UNA BOLSA DE PLÁSTICO CON ELEMENTOS QUE DESCONOCE DE QUE SE TRATARÍA Y QUE TENÍA DESEOS DE ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE LOS MISMOS, PARA NO TENER PROBLEMAS CON LA POLICÍA; SIMULTÁNEAMENTE Y DANDO
CONTINUIDAD A LA PERSECUCIÓN QUE SE EFECTUABA, SE LOGRÓ LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO CORSA DE COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO; SEGUIDAMENTE Y PREVIA ORIENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA FISCALÍA FEDERAL CORRESPONDIENTE, SE PROCEDIÓ A LA REQUISA DEL RODADO Y A LA DETENCIÓN DE SU CONDUCTOR EN CARÁCTER DE COMUNICADO, COMO ASÍ TAMBIÉN FUERON RECEPCIONADOS LOS ELEMENTOS QUE LA PROPIETARIA DE LA MORADA EN CUESTIÓN HIZO ENTREGA DE FORMA VOLUNTARIA, LO CUAL EN PRESENCIA DE TESTIGOS HÁBILES REQUERIDOS AL EFECTO, SE PUDO CONSTATAR QUE SE TRATABA DE UNA BOLSA DE PLÁSTICO, CONTENIENDO EN SU INTERIOR (5) ENVOLTORIOS CON SUSTANCIA COMPACTADA, DE TAMAÑOS CONSIDERABLES, SUSTANCIAS ÉSTAS QUE AL SER SOMETIDAS A PRUEBA DE ORIENTACIÓN DE CAMPO “NARCOTEST”, ARROJARON RESULTADO POSITIVO PARA CLORHIDRATO DE COCAINA Y/O PASTA BASE, CON UN PESO TOTAL DE 4.685 GS (CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO GRAMOS). ASIMISMO DEL REGISTRO DEL VEHÍCULO MARCA CORSA DE COLOR BLANCO, LUEGO DE SER SOMETIDO A LAS TAREAS DEL PERSONAL DE CANES, SE PROCEDIÓ A EXTRAER VESTIGIOS DE SUSTANCIA BLANQUECINA, CUYO “NARCOTEST” ARROJÓ RESULTADO POSITIVO PARA CLORHIDRATO DE COCAINA Y/O PASTA BASE, INCAUTÁNDOSE ADEMÁS LA SUMA DE $ 6.060,00 (SEIS MIL SESENTA PESOS). LA FISCALÍA FEDERAL DE TURNO DISPUSO PROMOVER ACCIÓN PENAL PÚBLICA POR EL DELITO DE INFRACCIÓN A LA LEY 23.737 EN CONTRA DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO –QUIEN PERMANECE EN CALIDAD DE DETENIDO COMUNICADO-, EL SECUESTRO DEL ESTUPEFACIENTE Y DEL RODADO INVOLUCRADO, TODO ELLO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
UNA VEZ MÁS A TRAVÉS DE OPERATIVOS CONCRETADOS DESDE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD – EN UNA PERMANENTE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y NARCOMENUDEO -, SE LOGRÓ LA INCAUTACIÓN DE MAS DE CATORCE MIL (14.000) DÓSIS DE COCAÍNA QUE IBAN A SER DESTINADAS A LA COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE DISTINTAS PERSONAS, QUE SE ENCUENTRAN ACORRALADAS Y VULNERADAS POR ESTE ABERRANTE FLAGELO DEL “NARCOMENUDEO”.
Periodista:
huellas de jujuy
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