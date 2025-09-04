Baby Etchecopar explotó contra Milei: "Déjense de payasadas, parece que son hijos de primos"



El editorial de Baby Etchecopar en su programa de A24 dejó una andanada de críticas contra el presidente Javier Milei y gran parte de su séquito en la recta final de la campaña de cara a las elecciones bonaerenses de este 7 de septiembre. El conductor cuestionó con dureza el estilo del mandatario libertario y lo acusó de haber reducido la política a un espectáculo vacío de contenido: "Déjenos de hinchar las pelotas, flaco. Saquen la cabeza, que nos duele. Déjenos de hinchar las pelotas. Déjense de payasadas, déjense de estupideces, déjense de joder con acto de ’Nosotros los leones’, ’los orcos’... dejá de boludear pibe, sos grande".





Etchecopar, que no suele tener miramientos en sus editoriales, elevó el tono al remarcar: "Sos grande, hermano, aunque no parezca, sos grande. Dejá de hacerte el gladiador. No seamos tan pelotudos, chicos, es un país en serio esto. Dejá de jugar, la otra que tenés impresentable (por Lilia Lemoine) que le pagamos nosotros y dice ’a las piedras, a los kirchneristas’, pero estás loco. Antes fue a patotear a los jubilados, pero ustedes están locos en serio, pibe".





El periodista fue incluso más lejos y desafió a Milei directamente: "Parece que son hijos de primos, no les sube agua al tanque. Haceme el juicio, me chupa un huevo, pero poné los huevos arriba de la mesa. Dejá de joder, yo no tengo ni edad ni tiempo ni ganas de estar escuchando pelotudeces. No veo soluciones, veo nada más que acto, acto y acto". Las críticas de Etchecopar coincidieron con el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, donde un fuerte operativo de seguridad rodeó al Club Villa Ángela.





Allí se presentó la diputada libertaria Lilia Lemoine, que volvió a generar polémica tras viralizarse un video en el que canta junto a un pequeño grupo "kuka, tira piedra", en referencia a los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora días atrás, cuando Milei, Karina Milei y José Luis Espert debieron retirarse en medio de un clima hostil. Pero el acto de Moreno también dejó un saldo preocupante: el periodista Cristian Mercatante, de Desayuno Americano (América), resultó herido tras recibir un botellazo en la cabeza mientras cubría el evento. "Estaba cubriendo para mi programa", contó el cronista, con el rostro ensangrentado antes de ser atendido por los servicios médicos.





