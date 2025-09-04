Crueldad total: El comisionado de Tumbaya, Martin Paz realizó despidos masivos de empleados municipales y responsabilizó al Gobierno de la Provincia y a Javier Milei

Empleados Municipales reclaman por despidos en la Comisión Municipal de Tumbaya

La noticia fué oficializada a través de memorándums que llevan la firma del actual comisionado Municipal Martin Paz a varios empleados que cumplen servicios en la Comisión Municipal de Tumbaya.





Durante esta mañana, empleados municipales realizaron una permanencia fuera de la Comisión Municipal, en reclamo por la pérdida de sus puestos de trabajo, ya que se encuentran en una situación angustiante a partir de medida tomada por el Comisionado a cargo del Ejecutivo.





Memorándum emitidos por el Comisionado Martin Paz



Según la notificación, Paz responsabiliza directamente al Gobierno de la provincia por la decisión tomada por él, de ahogarlo financieramente con el recorte de partidas presupuestarias que llegan a la comisión municipal.









Los empleados perjudicados que se encuentran llevando estas medidas son madres y padres, único sostén de sus hogares y algunos a cargo de familiares con discapacidad , que se desempeñaban en distintas áreas de municipio.





Horas de tensión se viven en Tumbaya, m ientras el comisionado sigue sin dar respuestas a los reclamos de los trabajadores, y reacciona desplegando personal policial en la zona escondiéndose en las instalaciones del municipio,





En el memorándum también responsabilizó al presidente Milei por los recortes presupuestarios. Sin embargo al igual que el presidente de la Nación aplica su recorte más duro en el pueblo, en las familias que más lo necesitan , quitándoles la fuente de trabajo. Estos empleados son víctimas de la crueldad del comisionado, que no piensa en su pueblo, en familias tumbayeñas que a partir de hoy no podrán llevar el pan a la mesa para sus hijos.







Llegada de la policía a la Comisión Municipal





De las distintas entrevistas se desprende que Martin Paz sería el principal responsable de esta situación por realizar varias contrataciones sin contar con la debida previsión económica. Uno de los trabajadores despedido afirmó " todo esto es responsabilidad del actual comisionado y su desmanejo ya que él es responsable de la incorporación de mas de 12 personas, que son familiares y amigos, que están en el municipio y sin antigüedad los paso a planta permanente , en esos casos no hay problemas de presupuestos, en este municipio no se respeta la carrera administrativa, ni la antigüedad de los que trabajamos aquí. " concluyó.

















































