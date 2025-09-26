Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido en el cruce fronterizo de La Quiaca, rumbo a Villazón, Bolivia

El MPA - Ministerio Público de la Acusación de Jujuy- participó en la captura de uno de los autores del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela





El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, a través del fiscal Dr. Alberto Mendivil y la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, llevó adelante intensas tareas investigativas que permitieron la localización y detención de Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los sospechosos del brutal triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.







Las diligencias comenzaron en horas del mediodía del 26 de septiembre, cuando, por disposición de la Dirección General de Investigaciones, se efectuaron controles vehiculares, relevamiento de hospedajes y demás medidas en la ciudad fronteriza de La Quiaca, con conocimiento de la Unidad Fiscal local.





Al descartarse que los prófugos se encontraran en territorio jujeño, se solicitó la colaboración de la Policía Nacional de Villazón, Bolivia, con quienes se realizaron tareas conjuntas. Fruto de este trabajo coordinado, a las 20:00 horas se logró ubicar y detener a Sotacuro en un hospedaje de la ciudad boliviana, procediéndose a su traslado a dependencias policiales para resguardo y trámite de extradición.





El procedimiento fue dirigido por el Fiscal Mendivil, quien mantiene coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, el Juzgado de Garantías N.º 4 de esa jurisdicción, y la Fiscalía de Villazón, con el fin de concretar el traslado del detenido a la Argentina.



