LA BOLETA ÚNICA Y EL VOTO ELECTRÓNICO ES UNA MODERNIZACIÓN NECESARIA PARA JUJEÑOS, AFIRMÓ JAVIER MEDINA .





Es importante destacar el hecho que con la boleta única, se procura contribuir al fortalecimiento de la calidad institucional de la provincia, por cuanto la iniciativa busca unificar las actuales boletas partidarias que generan inconvenientes para votantes que en cada elección por la cantidad que se le presenta al elector en el cuarto oscuro. Afirmó Medina.

El comisionado anticipó que es necesaria la modernización de nuestro sistema electoral y puntualizó que participará y se aportará activamente afín de mejorar el proceso electoral en función de los inconvenientes que trae el actual sistema electoral en la Jurisdicción de la Comisión Municipal de Tumbaya afín de enriquecer el proyecto. Concluyó.

