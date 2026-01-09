LA BOLETA ÚNICA Y EL VOTO ELECTRÓNICO ES UNA MODERNIZACIÓN NECESARIA PARA JUJEÑOS, AFIRMÓ JAVIER MEDINA .

Javier Medina, Comisionado Municipal De Tumbaya, destacó la presentación de los dos proyectos de ley del bloque de diputados del Frente Cambia Jujuy, Jujuy Crece, que contemplan la implementación del sistema de boleta única y voto electrónico en los procesos electorales de autoridades provinciales y municipales.
Es importante destacar el hecho que con la boleta única, se procura
contribuir al fortalecimiento de la calidad institucional de la provincia, por
cuanto la iniciativa busca unificar las actuales
boletas partidarias que generan inconvenientes para votantes que en cada
elección por la cantidad que se le presenta al elector en el cuarto oscuro.
Afirmó Medina.
El comisionado anticipó que es necesaria
la modernización de nuestro sistema electoral y puntualizó que participará y se aportará activamente afín de mejorar
el proceso electoral en función de los inconvenientes que trae el actual
sistema electoral en la Jurisdicción de la Comisión Municipal de Tumbaya afín
de enriquecer el proyecto. Concluyó.