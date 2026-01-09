LA BOLETA ÚNICA Y EL VOTO ELECTRÓNICO ES UNA MODERNIZACIÓN NECESARIA PARA JUJEÑOS, AFIRMÓ JAVIER MEDINA .

Javier MedinaComisionado Municipal De Tumbaya, destacó la presentación de los dos proyectos de ley del bloque de diputados del Frente Cambia Jujuy, Jujuy Crece, que contemplan la implementación del sistema de boleta única y voto electrónico en los procesos electorales de autoridades provinciales y municipales.

Es importante destacar el hecho que con la boleta única, se procura contribuir al fortalecimiento de la calidad institucional de la provincia, por cuanto la iniciativa busca  unificar las actuales boletas partidarias que generan inconvenientes para votantes que en cada elección por la cantidad que se le presenta al elector en el cuarto oscuro. Afirmó Medina.

El comisionado anticipó que es necesaria la modernización de nuestro sistema electoral y puntualizó que participará y se aportará activamente afín  de mejorar el proceso electoral en función de los inconvenientes que trae el actual sistema electoral en la Jurisdicción de la Comisión Municipal de Tumbaya afín de enriquecer el proyecto. Concluyó.

Periodista: Huellas de Jujuy

